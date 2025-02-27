В Снежинске полиция вернула обманутой пенсионерке 470 тысяч рублей

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Полиция задержала курьера, забравшего деньги у пенсионерки
Полиция задержала курьера, забравшего деньги у пенсионерки Фото:

В Снежинске (Челябинская область) следователи городской полиции вернули 86-летней пенсионерке почти полмиллиона рублей, которые она передала мошенникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, женщина попалась на стандартную уловку.

«Пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. За невозбуждение уголовного дела пострадавшая сторона требует денежные средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После к женщине приехал курьер и забрал необходимую сумму. С деньгами он доехал до Челябинска. Но был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции.

В отделении он признался, что забрал эти деньги у пенсионерки и планировал перевести какую-то часть их них кураторам. Но полиция сорвала планы.

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В Снежинске (Челябинская область) следователи городской полиции вернули 86-летней пенсионерке почти полмиллиона рублей, которые она передала мошенникам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, женщина попалась на стандартную уловку. «Пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что ее дочь стала виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек. За невозбуждение уголовного дела пострадавшая сторона требует денежные средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. После к женщине приехал курьер и забрал необходимую сумму. С деньгами он доехал до Челябинска. Но был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы полиции. В отделении он признался, что забрал эти деньги у пенсионерки и планировал перевести какую-то часть их них кураторам. Но полиция сорвала планы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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