В Стамбуле завершились переговоры РФ и США, длившиеся больше шести часов

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Переговоры в Стамбуле длились более шести часов
Переговоры в Стамбуле длились более шести часов Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российско-американские переговоры в Стамбуле (Турция) завершились. Они длились более шести часов. Делегация РФ покинула место встречи без комментариев.

«Длившиеся свыше шести часов переговоры между правительствами РФ и США завершились в Стамбуле», — сообщает РИА Новости. В ТАСС добавили, что российская делегация покинула место без комментариев. 

Переговоры проходили в закрытом формате. В ходе мероприятия представители двух стран обсудили вопросы по налаживанию работы своих посольств. URA.RU передает трансляцию переговоров. Ее вы можете посмотреть в «VK Видео», «Одноклассниках» и на Rutube.

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Российско-американские переговоры в Стамбуле (Турция) завершились. Они длились более шести часов. Делегация РФ покинула место встречи без комментариев. «Длившиеся свыше шести часов переговоры между правительствами РФ и США завершились в Стамбуле», — сообщает РИА Новости. В ТАСС добавили, что российская делегация покинула место без комментариев.  Переговоры проходили в закрытом формате. В ходе мероприятия представители двух стран обсудили вопросы по налаживанию работы своих посольств. URA.RU передает трансляцию переговоров. Ее вы можете посмотреть в «VK Видео», «Одноклассниках» и на Rutube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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