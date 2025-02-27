В Стамбуле завершились переговоры РФ и США, длившиеся больше шести часов

Российско-американские переговоры в Стамбуле (Турция) завершились. Они длились более шести часов. Делегация РФ покинула место встречи без комментариев.
«Длившиеся свыше шести часов переговоры между правительствами РФ и США завершились в Стамбуле», — сообщает РИА Новости. В ТАСС добавили, что российская делегация покинула место без комментариев.
Переговоры проходили в закрытом формате. В ходе мероприятия представители двух стран обсудили вопросы по налаживанию работы своих посольств. URA.RU передает трансляцию переговоров. Ее вы можете посмотреть в «VK Видео», «Одноклассниках» и на Rutube.
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