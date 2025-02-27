Путин предупредил об активизации иностранных разведок

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ.
«Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, ... а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера», — отметил Путин во время заседания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Глава РФ также подчеркнул, что контрразведывательные меры должны охватывать защиту информации, связанной с государственным и военным управлением. Кроме того, меры должны защитить данные о разработках в области новейших вооружений и передовых технологий в различных отраслях.
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