Путин предупредил об активизации иностранных разведок

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Путин заявил, что необходимо усилить работу контрразведки
Путин заявил, что необходимо усилить работу контрразведки Фото:

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ.

«Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, ... а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера», — отметил Путин во время заседания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Глава РФ также подчеркнул, что контрразведывательные меры должны охватывать защиту информации, связанной с государственным и военным управлением. Кроме того, меры должны защитить данные о разработках в области новейших вооружений и передовых технологий в различных отраслях.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости усиления работы контрразведки в связи с возросшей активностью иностранных разведывательных служб. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ. «Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, ... а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера», — отметил Путин во время заседания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Глава РФ также подчеркнул, что контрразведывательные меры должны охватывать защиту информации, связанной с государственным и военным управлением. Кроме того, меры должны защитить данные о разработках в области новейших вооружений и передовых технологий в различных отраслях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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