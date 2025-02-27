В ХМАО экс-инспектор УФСИН оштрафована за покрывательство осужденного

В Сургуте (ХМАО) бывший инспектор УФСИН оштрафована на 110 тысяч рублей за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Она вносила в документы ложные сведения о выполнении осужденным обязательных работ для повышения собственных показателей.
«Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного. А также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания», — передает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Сообщение опубликовано на официальном сайте.
Городской суд признал ее виновной по двум статьям УК РФ. Ее приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей.
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