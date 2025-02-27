27 февраля 2025

В ХМАО экс-инспектор УФСИН оштрафована за покрывательство осужденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил экс-инспектора к штрафу в 110 тысяч рублей
Суд приговорил экс-инспектора к штрафу в 110 тысяч рублей Фото:

В Сургуте (ХМАО) бывший инспектор УФСИН оштрафована на 110 тысяч рублей за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Она вносила в документы ложные сведения о выполнении осужденным обязательных работ для повышения собственных показателей.

«Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного. А также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания», — передает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Городской суд признал ее виновной по двум статьям УК РФ. Ее приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей.

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В Сургуте (ХМАО) бывший инспектор УФСИН оштрафована на 110 тысяч рублей за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Она вносила в документы ложные сведения о выполнении осужденным обязательных работ для повышения собственных показателей. «Достоверно зная о том, что он назначенное приговором суда наказание в виде обязательных работ не отбывал, внесла заведомо ложные сведения в лист контроля за поведением осужденного. А также в учетную карточку контроля отработанного времени об отбытии им указанного наказания», — передает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Сообщение опубликовано на официальном сайте. Городской суд признал ее виновной по двум статьям УК РФ. Ее приговорили к штрафу в 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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