Средства ПВО за ночь сбили 22 дрона над регионами России: карта СВО на 28 февраля

Российские средства ПВО за ночь 28 февраля сбили над регионами страны 22 дрона украинской армии. Так, больше всего беспилотников было уничтожено над Орловской областью — восемь штук. Всего от атак ВСУ пострадало пять регионов. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU.
Атаки ВСУ по регионам РФ
За прошедшую ночь, по данным Минобороны, системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 22 украинских беспилотника. Инциденты произошли в нескольких регионах: восемь дронов были сбиты над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, один — над Смоленской областями и два — над территорией Краснодарского края.
Запорожское направление
В районе Пятихаток продолжаются активные боевые действия. При этом позиционные сражения позволили ВС Украины укрепиться и подготовиться к обороне. Однако ВС РФ интенсивно применяют средства дальнего поражения по позициям противника, передает telegram-канал WarGonzo.
Луганское направление
Российские войска успешно захватили стратегически важный и укрепленный пункт ВС Украины на северо-запад в направлении Новомихайловки. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что это удалось сделать после освобождения Новолюбовки и успехов в районе Невского в ЛНР, пишет telegram-канал WarGonzo.
Кроме того, по словам Марочко, ВС РФ в ходе боев у Белогоровки сократили расстояние до административной границы региона на участке до 500 метров и заняли позиции для контроля километрового участка автодороги Белогоровка — Григоровка. Также российские войска продвинулись вдоль реки Северский Донец.
Южнодонецкое направление
В Минобороны РФ сообщили, что артиллеристы группировки войск «Восток» успешно уничтожили опорные пункты и личный состав ВС Украины на южнодонецком направлении. Операцию удалось выполнить после получения координат опорных пунктов, огневых точек и мест концентрации живой силы противника от подразделений беспилотной авиации в районе населенного пункта Разлив. Удары были осуществлены из расчетов реактивной артиллерии, сам огонь велся с использованием осколочно-фугасных снарядов.
Донецкое и покровское направления
На донецком участке фронта продолжается активная фаза боевых действий за контроль над Константинополем. Формирования ВС РФ усиливают наступление на позиции ВС Украины в районе Андреевки, активно используя при этом средства дальнего поражения.
Кроме того, на покровском направлении обстановка остается напряженной, там продолжаются интенсивные бои. ВСУ регулярно предпринимают контратаки, но безуспешно, передает WarGonzo.
Курское направление
Российские военные активно продолжают наступления на позиции ВСУ в регионе. В ходе одной из операций был освобожден поселок Никольский. В настоящее время ведутся бои за контроль над Лебедевкой. Кроме того, отмечается, что российские войска атакую позиции ВСУ в районе Куриловки, отмечается в telegram-канале WarGonzo.
Помимо прочего, Минобороны РФ сообщило, что российский вертолет Ка-52М выполнил ракетный удар по позициям ВС Украины в лесной зоне на территории курского приграничья. Целью атаки стали бронетехника, автотранспорт и личный состав противника. После выполнения боевого задания экипажи вертолетов вернулись на аэродром.
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