ВС РФ освободили важный пункт в ЛНР

Во время операции в районе Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские штурмовые подразделения заняли стратегически важный и хорошо укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«После освобождения населенного пункта Новолюбовка и успехов наших войск в районе Невского ВС РФ продвинулись на северо-запад по направлению Новомихайловки. В ходе продвижения российские войска штурмом взяли хорошо укрепленный опорный пункт украинских боевиков», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что российским бойцам долгое время не удавалось преодолеть оборону противника у Новолюбовки из-за сложного рельефа территории.
Военный эксперт отметил, что успех операции был достигнут благодаря высокому уровню профессионализма и навыкам штурмовиков ВС РФ. По его словам, удар и штурм произошли в момент ротационных мероприятий противника, когда вновь прибывшие боевики еще не успели разобраться в обстановке.
Ранее Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины — около 0,5%. Он уточнил, что на данный момент под украинским контролем остаются лишь два населенных пункта в ЛНР.
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