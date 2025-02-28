ВС РФ освободили важный пункт в ЛНР

Марочко: российские войска освободили пункт ВСУ у освобожденной Новолюбовки
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Бойцы ВС РФ в ЛНР заняли стратегически важный пункт ВСУ
Бойцы ВС РФ в ЛНР заняли стратегически важный пункт ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время операции в районе Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские штурмовые подразделения заняли стратегически важный и хорошо укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения населенного пункта Новолюбовка и успехов наших войск в районе Невского ВС РФ продвинулись на северо-запад по направлению Новомихайловки. В ходе продвижения российские войска штурмом взяли хорошо укрепленный опорный пункт украинских боевиков», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что российским бойцам долгое время не удавалось преодолеть оборону противника у Новолюбовки из-за сложного рельефа территории.

Военный эксперт отметил, что успех операции был достигнут благодаря высокому уровню профессионализма и навыкам штурмовиков ВС РФ. По его словам, удар и штурм произошли в момент ротационных мероприятий противника, когда вновь прибывшие боевики еще не успели разобраться в обстановке.

Ранее Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины — около 0,5%. Он уточнил, что на данный момент под украинским контролем остаются лишь два населенных пункта в ЛНР.

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Во время операции в районе Невского в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские штурмовые подразделения заняли стратегически важный и хорошо укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «После освобождения населенного пункта Новолюбовка и успехов наших войск в районе Невского ВС РФ продвинулись на северо-запад по направлению Новомихайловки. В ходе продвижения российские войска штурмом взяли хорошо укрепленный опорный пункт украинских боевиков», — сказал Марочко агентству ТАСС. Он добавил, что российским бойцам долгое время не удавалось преодолеть оборону противника у Новолюбовки из-за сложного рельефа территории. Военный эксперт отметил, что успех операции был достигнут благодаря высокому уровню профессионализма и навыкам штурмовиков ВС РФ. По его словам, удар и штурм произошли в момент ротационных мероприятий противника, когда вновь прибывшие боевики еще не успели разобраться в обстановке. Ранее Марочко раскрыл, сколько территорий в ЛНР остаются под контролем Украины — около 0,5%. Он уточнил, что на данный момент под украинским контролем остаются лишь два населенных пункта в ЛНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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