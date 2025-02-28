Минобороны сообщило об украинских беспилотниках над Россией

Украинские дроны пытались атаковать территории России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО. Беспилотники были сбиты над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.
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