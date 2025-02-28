Минобороны сообщило об украинских беспилотниках над Россией

МО: ВС РФ сбили 22 дрона ВСУ
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Украинские дроны пытались атаковать территории России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО. Беспилотники были сбиты над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.

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Средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале МО. Беспилотники были сбиты над Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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