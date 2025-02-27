27 февраля 2025

В ХМАО загорелась квартира в многоэтажке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске загорелась многоэтажка
В Нижневартовске загорелась многоэтажка Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в многоэтажке загорелась квартира. На месте работают службы быстрого реагирования.

«Горит квартира, Северная, 72. Все службы на месте», — пишет telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

URA.RU попыталось связаться с МЧС по ХМАО. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.

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В Нижневартовске (ХМАО) в многоэтажке загорелась квартира. На месте работают службы быстрого реагирования. «Горит квартира, Северная, 72. Все службы на месте», — пишет telegram-канал «ЧП Нижневартовск». URA.RU попыталось связаться с МЧС по ХМАО. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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