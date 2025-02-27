В Нижневартовске загорелась многоэтажка
В Нижневартовске (ХМАО) в многоэтажке загорелась квартира. На месте работают службы быстрого реагирования.
«Горит квартира, Северная, 72. Все службы на месте», — пишет telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
URA.RU попыталось связаться с МЧС по ХМАО. В ведомстве на звонок журналиста не ответили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!