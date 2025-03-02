В Свердловской области завоют сирены

В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Заречном утром 5 марта завоют сирены. Таким образом специалисты проверят пункты местных систем оповещения. Об этом рассказали в пресс-службах горадминистраций.
«В 10:40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты оповещения региональной системы оповещения населения Свердловской области», — следует из сообщения на сайте нижнетагильской мэрии. Сирены будут работать одну минуту.
Власти призывают жителей не прерывать своих занятий, работ. «Просим соблюдать спокойствие», — подчеркнули чиновники.
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