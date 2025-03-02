02 марта 2025

В Свердловской области завоют сирены

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Сирены проработают одну минуту Фото:

В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Заречном утром 5 марта завоют сирены. Таким образом специалисты проверят пункты местных систем оповещения. Об этом рассказали в пресс-службах горадминистраций.

«В 10:40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты оповещения региональной системы оповещения населения Свердловской области», — следует из сообщения на сайте нижнетагильской мэрии. Сирены будут работать одну минуту.

Власти призывают жителей не прерывать своих занятий, работ. «Просим соблюдать спокойствие», — подчеркнули чиновники.

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В Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Заречном утром 5 марта завоют сирены. Таким образом специалисты проверят пункты местных систем оповещения. Об этом рассказали в пресс-службах горадминистраций. «В 10:40 минут по местному времени будут включены электросирены и уличные пункты оповещения региональной системы оповещения населения Свердловской области», — следует из сообщения на сайте нижнетагильской мэрии. Сирены будут работать одну минуту. Власти призывают жителей не прерывать своих занятий, работ. «Просим соблюдать спокойствие», — подчеркнули чиновники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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