«Йемао» откроется на месте ушедшего из Челябинска Jo Wu
В Челябинске на месте раменной Jo Wu, закрытой в ноябре 2024 года, откроется китайское бистро «Йемао». На месте прежнего заведения появилась новая вывеска, передает корреспондент URA.RU.
«В помещении Jo Wu начали подготовку к открытию нового заведения „Йемао“. Дата открытия пока не известна», — передает корреспондент URA.RU.
Подготовку к открытию начали еще в ноябре. Точки ранее существовавшего на проспекте Ленина Jo Wu также были открыты по франшизе в Екатеринбурге и Краснодарском крае.
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