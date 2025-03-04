В Челябинске на месте популярной раменной откроют китайское кафе. Фото

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«Йемао» откроется на месте ушедшего из Челябинска Jo Wu
«Йемао» откроется на месте ушедшего из Челябинска Jo Wu Фото:

В Челябинске на месте раменной Jo Wu, закрытой в ноябре 2024 года, откроется китайское бистро «Йемао». На месте прежнего заведения появилась новая вывеска, передает корреспондент URA.RU.

«В помещении Jo Wu начали подготовку к открытию нового заведения „Йемао“. Дата открытия пока не известна», — передает корреспондент URA.RU.

Подготовку к открытию начали еще в ноябре. Точки ранее существовавшего на проспекте Ленина Jo Wu также были открыты по франшизе в Екатеринбурге и Краснодарском крае.

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В Челябинске на месте раменной Jo Wu, закрытой в ноябре 2024 года, откроется китайское бистро «Йемао». На месте прежнего заведения появилась новая вывеска, передает корреспондент URA.RU. «В помещении Jo Wu начали подготовку к открытию нового заведения „Йемао“. Дата открытия пока не известна», — передает корреспондент URA.RU. Подготовку к открытию начали еще в ноябре. Точки ранее существовавшего на проспекте Ленина Jo Wu также были открыты по франшизе в Екатеринбурге и Краснодарском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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