Хачапури без сыра и пицца без мяса: где вкусно поесть в пост в Перми

Пермские рестораны перешли на постное меню
© Служба новостей «URA.RU»
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Рестораны подготовили постное меню
Рестораны подготовили постное меню Фото:

В Перми рестораны и кафе добавили в меню постные блюда. Среди них есть как традиционные позиции, например, чечевичный суп, так и необычные сочетания, среди которых встречаются хачапури с начинкой из овощей или пюре из батата с лаймовой сальсой. Блюда не содержат мясо, птицу, полуфабрикаты, яйца и молоко, которые нельзя употреблять в пост. URA.RU собрало список заведений, где можно вкусно поесть с 3 по 19 апреля.

Рестораны делают постные десерты
Рестораны делают постные десерты
Фото:

Nolan

В специальном меню представлены такие блюда как пюре из батата с лаймовой сальсой, картофельный гратен с лесными грибами и шпинатом, цветная запеченная капуста с кремом из белой фасоли. В качестве десертов предлагают кокосовое мороженое с печеным яблоком.

Acaffe

В Acaffe сделали довольно разнообразное постное меню. Здесь в него включили закуски, супы, горячие блюда и десерты. Их стоимость начинается от 340 рублей. За эту цену можно заказать битые огурцы с обжаренным кешью и кинзой. Самым дорогим блюдом оказалась жареха с белыми грибами и свежей зеленью за 630 рублей.

«Халва»

В ресторане сделали постное меню с восточным колоритом. Посетителям предлагают овощной хачапури, овощной шашлык и хумус с запеченным перцем. Стоимость блюд начинается от 255 рублей.

Роллы тоже можно есть в пост
Роллы тоже можно есть в пост
Фото:

«Гедонист»

В «Гедонисте» постное меню включает роллы, пиццу и бургер. Жареный картофель с грибами, супы и салаты без мяса здесь тоже можно заказать. Стоимость блюд начинается от 320 рублей. За эту цену приготовят щи из печи с квашеной капустой. Самое дорогое блюдо в постном меню — пицца с грибами и муссом из сыра Тофу за 920 рублей.

«Хуторок»

Чебурек из постного теста с картофелем и вареники из шпинатного теста с грибами подают в «Хуторке». Также в специальном меню есть салаты и десерт. Стоимость блюд от 230 до 330 рублей.

«Строгановская вотчина»

В ресторане отеля «Урал» также можно отведать постные вареники или щи из квашеной капусты. Из необычных блюд здесь предлагают грушу с орехами в тесте «Катаифи», с которым делают популярный дубайский шоколад, и баклажан с зеленой гречей и миндалем. Самое дешевое блюдо стоит 150 рублей. За эту цену приготовят салат «Монастырский» из овощей. Дороже всего обойдется террин из запеченных овощей с сыром страчателла.

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В Перми рестораны и кафе добавили в меню постные блюда. Среди них есть как традиционные позиции, например, чечевичный суп, так и необычные сочетания, среди которых встречаются хачапури с начинкой из овощей или пюре из батата с лаймовой сальсой. Блюда не содержат мясо, птицу, полуфабрикаты, яйца и молоко, которые нельзя употреблять в пост. URA.RU собрало список заведений, где можно вкусно поесть с 3 по 19 апреля. Nolan В специальном меню представлены такие блюда как пюре из батата с лаймовой сальсой, картофельный гратен с лесными грибами и шпинатом, цветная запеченная капуста с кремом из белой фасоли. В качестве десертов предлагают кокосовое мороженое с печеным яблоком. Acaffe В Acaffe сделали довольно разнообразное постное меню. Здесь в него включили закуски, супы, горячие блюда и десерты. Их стоимость начинается от 340 рублей. За эту цену можно заказать битые огурцы с обжаренным кешью и кинзой. Самым дорогим блюдом оказалась жареха с белыми грибами и свежей зеленью за 630 рублей. «Халва» В ресторане сделали постное меню с восточным колоритом. Посетителям предлагают овощной хачапури, овощной шашлык и хумус с запеченным перцем. Стоимость блюд начинается от 255 рублей. «Гедонист» В «Гедонисте» постное меню включает роллы, пиццу и бургер. Жареный картофель с грибами, супы и салаты без мяса здесь тоже можно заказать. Стоимость блюд начинается от 320 рублей. За эту цену приготовят щи из печи с квашеной капустой. Самое дорогое блюдо в постном меню — пицца с грибами и муссом из сыра Тофу за 920 рублей. «Хуторок» Чебурек из постного теста с картофелем и вареники из шпинатного теста с грибами подают в «Хуторке». Также в специальном меню есть салаты и десерт. Стоимость блюд от 230 до 330 рублей. «Строгановская вотчина» В ресторане отеля «Урал» также можно отведать постные вареники или щи из квашеной капусты. Из необычных блюд здесь предлагают грушу с орехами в тесте «Катаифи», с которым делают популярный дубайский шоколад, и баклажан с зеленой гречей и миндалем. Самое дешевое блюдо стоит 150 рублей. За эту цену приготовят салат «Монастырский» из овощей. Дороже всего обойдется террин из запеченных овощей с сыром страчателла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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