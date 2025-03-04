Хачапури без сыра и пицца без мяса: где вкусно поесть в пост в Перми

В Перми рестораны и кафе добавили в меню постные блюда. Среди них есть как традиционные позиции, например, чечевичный суп, так и необычные сочетания, среди которых встречаются хачапури с начинкой из овощей или пюре из батата с лаймовой сальсой. Блюда не содержат мясо, птицу, полуфабрикаты, яйца и молоко, которые нельзя употреблять в пост. URA.RU собрало список заведений, где можно вкусно поесть с 3 по 19 апреля.
Nolan
В специальном меню представлены такие блюда как пюре из батата с лаймовой сальсой, картофельный гратен с лесными грибами и шпинатом, цветная запеченная капуста с кремом из белой фасоли. В качестве десертов предлагают кокосовое мороженое с печеным яблоком.
Acaffe
В Acaffe сделали довольно разнообразное постное меню. Здесь в него включили закуски, супы, горячие блюда и десерты. Их стоимость начинается от 340 рублей. За эту цену можно заказать битые огурцы с обжаренным кешью и кинзой. Самым дорогим блюдом оказалась жареха с белыми грибами и свежей зеленью за 630 рублей.
«Халва»
В ресторане сделали постное меню с восточным колоритом. Посетителям предлагают овощной хачапури, овощной шашлык и хумус с запеченным перцем. Стоимость блюд начинается от 255 рублей.
«Гедонист»
В «Гедонисте» постное меню включает роллы, пиццу и бургер. Жареный картофель с грибами, супы и салаты без мяса здесь тоже можно заказать. Стоимость блюд начинается от 320 рублей. За эту цену приготовят щи из печи с квашеной капустой. Самое дорогое блюдо в постном меню — пицца с грибами и муссом из сыра Тофу за 920 рублей.
«Хуторок»
Чебурек из постного теста с картофелем и вареники из шпинатного теста с грибами подают в «Хуторке». Также в специальном меню есть салаты и десерт. Стоимость блюд от 230 до 330 рублей.
«Строгановская вотчина»
В ресторане отеля «Урал» также можно отведать постные вареники или щи из квашеной капусты. Из необычных блюд здесь предлагают грушу с орехами в тесте «Катаифи», с которым делают популярный дубайский шоколад, и баклажан с зеленой гречей и миндалем. Самое дешевое блюдо стоит 150 рублей. За эту цену приготовят салат «Монастырский» из овощей. Дороже всего обойдется террин из запеченных овощей с сыром страчателла.
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