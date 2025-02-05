В Кремле настроены на тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на мнение Трампа

Россия продолжит сотрудничество с Ираном, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран это наш партнер. У нас многоплановое сотрудничество в разных областях», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что Трамп подписал указ по максимальному давлению на Иран. Поправка включает в себя ряд экономических и политических мер.
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