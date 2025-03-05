Президент Владимир Путин рассматривал несколько кандидатур на должность временно исполняющего обязанности Новгородской области. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, с чем была связана пауза с назначением.
«Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами.
Путин вечером 4 марта выслушал доклад Дронова о социально-экономическом развитии региона. Утром 5 марта президент назначил Дронова врио губернатора Новгородской области. Глава государства 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. В этот же день Никитина назначили заместителем министра транспорта. После этого обязанности главы региона исполнял Дронов.
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