Песков рассказал URA.RU, с чем была связана пауза с назначением врио губернатора Новгородской области

Путин рассматривал несколько кандидатур на должность врио Новгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин рассматривал несколько кандидатур на должность врио губернатора Новгородской области, сообщил Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин рассматривал несколько кандидатур на должность врио губернатора Новгородской области, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент Владимир Путин рассматривал несколько кандидатур на должность временно исполняющего обязанности Новгородской области. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, с чем была связана пауза с назначением.

«Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами.

Путин вечером 4 марта выслушал доклад Дронова о социально-экономическом развитии региона. Утром 5 марта президент назначил Дронова врио губернатора Новгородской области. Глава государства 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. В этот же день Никитина назначили заместителем министра транспорта. После этого обязанности главы региона исполнял Дронов.

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Президент Владимир Путин рассматривал несколько кандидатур на должность временно исполняющего обязанности Новгородской области. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, с чем была связана пауза с назначением. «Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе», — сказал Песков. Заявление прозвучало во время общения с журналистами. Путин вечером 4 марта выслушал доклад Дронова о социально-экономическом развитии региона. Утром 5 марта президент назначил Дронова врио губернатора Новгородской области. Глава государства 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. В этот же день Никитина назначили заместителем министра транспорта. После этого обязанности главы региона исполнял Дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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