Жительницы ХМАО добиваются денег за абонементы от пропавшего фитнес-тренера

Жительницы поселка Белый Яр (ХМАО) пытаются добиться возврата денег за абонементы от фитнес-тренера, которая пропала после оплаты. Об этом они пишут в соцсетях.
«В чате появилось сообщение, что занятий больше не будет, и всех просто удалили оттуда. Лично я посетила одно пробное занятие, оплатила абонемент, и после этого студия перестала работать. И вот с сентября мы — обманутые клиенты — пытаемся вернуть свои деньги, некоторые уже обратились в полицию», — написала югорчанка в группе ВК «Черный список Сургут».
Женщина сообщила, что сначала фитнес-тренер говорила о тяжелой ситуации и просила о понимании. Однако потом она просто перестала выходить с клиентками на связь. При этом югорчанки заметили, что, судя по соцсетям тренера, она ни в нем не нуждается и «живет свою лучшую жизнь».
В УМВД Югры URA.RU сообщили, что в декабре в районную полицию поступило сообщение от женщины, что в сентябре она купила абонемент к фитнес-тренеру, но тренировок не было. «Проведена проверка, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Женщине рекомендовано обратиться в суд в рамках гражданско-правовых отношений», — добавили в полиции.
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