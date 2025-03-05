В Петербурге пройдет Суперкубок России по регби 2025

Санкт-Петербург станет ареной для Суперкубка России по регби 2025. Матч-открытие нового сезона пройдет 26 апреля на знаменитом стадионе «Петровский». Об этом сообщает Федерация регби России.
«Суперкубок России разыграют в Санкт-Петербурге», — пишет Федерация регби России в официальной группе ВКонтакте. Сойдутся два сильнейших клуба страны: казанская «Стрела-Ак Барс» и красноярский «Енисей-СТМ».
Команды уже зарекомендовали себя как лидеры в российском регби. В прошлом сезоне «Стрела-Ак Барс» продемонстрировала выдающуюся игру, завоевав трофей в финальной встрече против пензенского «Локомотива». Основное время той игры завершилось вничью 19:19, а победу казанцы одержали в серии послематчевых ударов. Организаторы обещают насыщенную программу, включая развлекательные мероприятия и активные зоны для фанатов.
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