05 марта 2025

В Петербурге пройдет Суперкубок России по регби 2025

© Служба новостей «URA.RU»
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Команды уже зарекомендовали себя как лидеры в российском регби
Команды уже зарекомендовали себя как лидеры в российском регби Фото:

Санкт-Петербург станет ареной для Суперкубка России по регби 2025. Матч-открытие нового сезона пройдет 26 апреля на знаменитом стадионе «Петровский». Об этом сообщает Федерация регби России.

«Суперкубок России разыграют в Санкт-Петербурге», — пишет Федерация регби России в официальной группе ВКонтакте. Сойдутся два сильнейших клуба страны: казанская «Стрела-Ак Барс» и красноярский «Енисей-СТМ».

Команды уже зарекомендовали себя как лидеры в российском регби. В прошлом сезоне «Стрела-Ак Барс» продемонстрировала выдающуюся игру, завоевав трофей в финальной встрече против пензенского «Локомотива». Основное время той игры завершилось вничью 19:19, а победу казанцы одержали в серии послематчевых ударов. Организаторы обещают насыщенную программу, включая развлекательные мероприятия и активные зоны для фанатов.

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Санкт-Петербург станет ареной для Суперкубка России по регби 2025. Матч-открытие нового сезона пройдет 26 апреля на знаменитом стадионе «Петровский». Об этом сообщает Федерация регби России. «Суперкубок России разыграют в Санкт-Петербурге», — пишет Федерация регби России в официальной группе ВКонтакте. Сойдутся два сильнейших клуба страны: казанская «Стрела-Ак Барс» и красноярский «Енисей-СТМ». Команды уже зарекомендовали себя как лидеры в российском регби. В прошлом сезоне «Стрела-Ак Барс» продемонстрировала выдающуюся игру, завоевав трофей в финальной встрече против пензенского «Локомотива». Основное время той игры завершилось вничью 19:19, а победу казанцы одержали в серии послематчевых ударов. Организаторы обещают насыщенную программу, включая развлекательные мероприятия и активные зоны для фанатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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