WP: Госдеп переписал доклад о ситуации в России и Израиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы, посвященные обстановке в России, стали короче, пишет газета
Главы, посвященные обстановке в России, стали короче, пишет газета Фото:

Госдепартамент США смягчил риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора в новом докладе о правах человека за 2024 год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на черновик документа, попавший в распоряжение издания.

По данным газеты, главы, посвященные этим странам, стали значительно короче по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным администрацией Джо Байдена. Из документа убраны упоминания о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено), а также смягчены формулировки, касающиеся злоупотреблений властью. В Госдепартаменте пояснили, что структура доклада была переработана для повышения ясности, устранения избыточной информации и приведения документа в соответствие с законодательными требованиями.

Акцент, по словам представителя ведомства, сделан на «ключевых вопросах».WP отмечает, что традиционно отчет публикуется в марте–апреле, однако при администрации Дональда Трампа его выход оказался существенно отложен. Ранее в апреле Национальное общественное радио (NPR) сообщало, что команда Трампа поручила Госдепартаменту изменить подход к подготовке отчета, сократив необязательные разделы и пересмотрев формулировки, даже если исходный текст был подготовлен до инаугурации.

Посольство России в США ранее раскритиковало доклад за 2024 год, назвав его попыткой навязать международному сообществу американские ценности. Дипломаты указали, что упомянутые в документе претензии к России касаются в основном «оспаривания правомерности спецоперации» и «безосновательных обвинений в нарушении международного гуманитарного права». В посольстве также подчеркнули, что подобные доклады используются Вашингтоном как инструмент давления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдепартамент США смягчил риторику в отношении России, Израиля и Сальвадора в новом докладе о правах человека за 2024 год. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на черновик документа, попавший в распоряжение издания. По данным газеты, главы, посвященные этим странам, стали значительно короче по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным администрацией Джо Байдена. Из документа убраны упоминания о возможных случаях насилия и дискриминации в отношении представителей ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским на территории РФ и запрещено), а также смягчены формулировки, касающиеся злоупотреблений властью. В Госдепартаменте пояснили, что структура доклада была переработана для повышения ясности, устранения избыточной информации и приведения документа в соответствие с законодательными требованиями. Акцент, по словам представителя ведомства, сделан на «ключевых вопросах».WP отмечает, что традиционно отчет публикуется в марте–апреле, однако при администрации Дональда Трампа его выход оказался существенно отложен. Ранее в апреле Национальное общественное радио (NPR) сообщало, что команда Трампа поручила Госдепартаменту изменить подход к подготовке отчета, сократив необязательные разделы и пересмотрев формулировки, даже если исходный текст был подготовлен до инаугурации. Посольство России в США ранее раскритиковало доклад за 2024 год, назвав его попыткой навязать международному сообществу американские ценности. Дипломаты указали, что упомянутые в документе претензии к России касаются в основном «оспаривания правомерности спецоперации» и «безосновательных обвинений в нарушении международного гуманитарного права». В посольстве также подчеркнули, что подобные доклады используются Вашингтоном как инструмент давления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...