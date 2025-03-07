Челябинский минсоц назвал фейком удержание налога с выплат к Дню Победы

Челябинский минсоц: налоги с выплат к 9 Мая не удерживают
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты не облагаются налогами
Выплаты не облагаются налогами Фото:

Из региональных выплат ветеранам, инвалидам, труженикам тыла и ряду других категорий к 9 Мая не удерживается налог в размере 13%. Деньги придут в полном размере, а любые заявления о начислении на них налогов являются фейком, уточнили URA.RU в пресс-службе областного минсоца.

«Региональные выплаты придут в полном объеме, налоги с них не берутся. Это фейк», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном минсоце рассказали, что областные выплаты к Дню Победы начнут направлять челябинцам уже в апреле. Перечень категорий и сумму выплат читайте в материале URA.RU.

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Из региональных выплат ветеранам, инвалидам, труженикам тыла и ряду других категорий к 9 Мая не удерживается налог в размере 13%. Деньги придут в полном размере, а любые заявления о начислении на них налогов являются фейком, уточнили URA.RU в пресс-службе областного минсоца. «Региональные выплаты придут в полном объеме, налоги с них не берутся. Это фейк», — уточнили в пресс-службе ведомства. В региональном минсоце рассказали, что областные выплаты к Дню Победы начнут направлять челябинцам уже в апреле. Перечень категорий и сумму выплат читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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