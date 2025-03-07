Челябинские ветераны получат региональные выплаты к 9 Мая уже в апреле

07 марта 2025 в 13:41 Размер текста - 17 +

Ветеранам традиционно направят региональные и федеральные выплаты Фото: Илья Московец © URA.RU Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Челябинской области, а также узники лагерей, труженики тыла и вдовы получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы. Региональная выплата будет направлена уже в апреле, рассказали URA.RU в пресс-службе областного минсоца. «В этом году региональная выплата будет направлена в апреле. Кроме того, всем жителям области, которые соответствуют критериям, направят и федеральные выплаты из Соцфонда России», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным областного минсоца, региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, по десять тысяч рублей получат в 2025 году труженики тыла, проживающие в Челябинской области. В областном минсоце добавили, что некоторым челябинцам направят и федеральные выплаты. Так, по 80 тысяч получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, а также вдовы либо вдовцы военных, погибших в войнах с Финляндией и Японией и во время Великой Отечественной войны и погибших после войны инвалидов и участников. По 55 тысяч рублей будут направлены труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам лагерей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Челябинской области, а также узники лагерей, труженики тыла и вдовы получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы. Региональная выплата будет направлена уже в апреле, рассказали URA.RU в пресс-службе областного минсоца. «В этом году региональная выплата будет направлена в апреле. Кроме того, всем жителям области, которые соответствуют критериям, направят и федеральные выплаты из Соцфонда России», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным областного минсоца, региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, по десять тысяч рублей получат в 2025 году труженики тыла, проживающие в Челябинской области. В областном минсоце добавили, что некоторым челябинцам направят и федеральные выплаты. Так, по 80 тысяч получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, а также вдовы либо вдовцы военных, погибших в войнах с Финляндией и Японией и во время Великой Отечественной войны и погибших после войны инвалидов и участников. По 55 тысяч рублей будут направлены труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам лагерей.