Челябинские ветераны получат региональные выплаты к 9 Мая уже в апреле

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны из Челябинской области, а также узники лагерей, труженики тыла и вдовы получат региональные и федеральные выплаты ко Дню Победы. Региональная выплата будет направлена уже в апреле, рассказали URA.RU в пресс-службе областного минсоца.
«В этом году региональная выплата будет направлена в апреле. Кроме того, всем жителям области, которые соответствуют критериям, направят и федеральные выплаты из Соцфонда России», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
По данным областного минсоца, региональные выплаты в размере 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также жители региона, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, по десять тысяч рублей получат в 2025 году труженики тыла, проживающие в Челябинской области.
В областном минсоце добавили, что некоторым челябинцам направят и федеральные выплаты. Так, по 80 тысяч получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники, а также вдовы либо вдовцы военных, погибших в войнах с Финляндией и Японией и во время Великой Отечественной войны и погибших после войны инвалидов и участников. По 55 тысяч рублей будут направлены труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам лагерей.
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