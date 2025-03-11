Ученые спрогнозируют климатические опасности в Пермском крае до середины 21 века

Пермский университет создаст сервис «Климатические опасности Прикамья»
© Служба новостей «URA.RU»
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Предсказать опасные климатические явления помогут ученые ПГНИУ
Предсказать опасные климатические явления помогут ученые ПГНИУ Фото:

Общедоступный онлайн-сервис, который расскажет об изменениях климата и климатических опасностях в Прикамье, создадут ученые Пермского университета (ПГНИУ). Группа исследователей получила для этого грант Российского научного фонда, рассказали URA.RU в вузе.

«В сервисе будут собраны и актуализированы климатические данные по осадкам с 1966 года, а по температуре воздуха с 1951 года, информация о сильных ливнях, шквалах, крупном граде. Также будет создана карта потенциальной опасности таких явлений на основе многолетних данных», — пояснил профессор ПГНИУ Сергей Пьянков.

Карта характеристик будущего климата на территории Пермского края даст прогноз на 25 лет вперед. Это, по мнению авторов проекта, поможет властям принимать решения с учетом изменения климата и оценки рисков для населения и экономики. Сумма гранта на создание сервиса составила три миллиона рублей — половину из них дает РНФ, а половину бюджет Пермского края.

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Общедоступный онлайн-сервис, который расскажет об изменениях климата и климатических опасностях в Прикамье, создадут ученые Пермского университета (ПГНИУ). Группа исследователей получила для этого грант Российского научного фонда, рассказали URA.RU в вузе. «В сервисе будут собраны и актуализированы климатические данные по осадкам с 1966 года, а по температуре воздуха с 1951 года, информация о сильных ливнях, шквалах, крупном граде. Также будет создана карта потенциальной опасности таких явлений на основе многолетних данных», — пояснил профессор ПГНИУ Сергей Пьянков. Карта характеристик будущего климата на территории Пермского края даст прогноз на 25 лет вперед. Это, по мнению авторов проекта, поможет властям принимать решения с учетом изменения климата и оценки рисков для населения и экономики. Сумма гранта на создание сервиса составила три миллиона рублей — половину из них дает РНФ, а половину бюджет Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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