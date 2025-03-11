Ученые спрогнозируют климатические опасности в Пермском крае до середины 21 века

Общедоступный онлайн-сервис, который расскажет об изменениях климата и климатических опасностях в Прикамье, создадут ученые Пермского университета (ПГНИУ). Группа исследователей получила для этого грант Российского научного фонда, рассказали URA.RU в вузе.
«В сервисе будут собраны и актуализированы климатические данные по осадкам с 1966 года, а по температуре воздуха с 1951 года, информация о сильных ливнях, шквалах, крупном граде. Также будет создана карта потенциальной опасности таких явлений на основе многолетних данных», — пояснил профессор ПГНИУ Сергей Пьянков.
Карта характеристик будущего климата на территории Пермского края даст прогноз на 25 лет вперед. Это, по мнению авторов проекта, поможет властям принимать решения с учетом изменения климата и оценки рисков для населения и экономики. Сумма гранта на создание сервиса составила три миллиона рублей — половину из них дает РНФ, а половину бюджет Пермского края.
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