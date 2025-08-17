Трамп опубликовал письмо жены Меланьи, адресованное Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая леди США обратилась к Путину с неожиданным призывом
Первая леди США обратилась к Путину с неожиданным призывом Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей.

«Защитите этих детей — это важно для всей России и всего человечества. Господин Путин, только вы можете решить это сегодня. Время действовать», — говорится в письме. 

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Белого дома Дональд Трамп лично передал письмо российскому лидеру от своей супруги Мелании во время переговоров на Аляске. Встреча лидеров состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась почти три часа. Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп опубликовал 17 августа письмо своей супруги Меланьи, адресованное президенту России Владимиру Путину. В послании первая леди призвала российского лидера встать на защиту детей. «Защитите этих детей — это важно для всей России и всего человечества. Господин Путин, только вы можете решить это сегодня. Время действовать», — говорится в письме.  Ранее URA.RU рассказывало, что глава Белого дома Дональд Трамп лично передал письмо российскому лидеру от своей супруги Мелании во время переговоров на Аляске. Встреча лидеров состоялась 15 августа 2025 года и продолжалась почти три часа. Трамп оценил переговоры на 10 баллов из 10. Он также назвал Россию могучей державой, в отличие от Украины. Теплый прием Путина на Аляске взбесил мировые СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...