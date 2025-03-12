Якушев предложил пересмотреть систему управления многоквартирными домами

В России возникла потребность в пересмотре системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Предлагается предоставить регионам возможность выбора различных моделей управления многоквартирными домами, учитывая специфику и особенности каждого субъекта РФ. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.
«Было предложено обсудить три варианта [изменения в системе управления ЖКХ]: сохранение лицензирования при усилении контроля за управляющими компаниями, формирование обязательной системы саморегулирования (СРО) с отменой лицензирования и создание региональных операторов в сфере управления МКД (с упразднением лицензирования и управляющих организаций)», — заявил Якушев на парламентских слушаниях на тему «Вопросы повышения эффективности управления многоквартирными домами: основные подходы и предложения». Его слова передает сайт партии.
Около 30 регионов России поддерживают первый вариант регулирования в сфере управления, который предполагает установление требований к материально-технической базе и кадрам управляющих компаний на этапе выдачи лицензий, отметил Якушев. Альтернативой лицензированию может стать создание саморегулируемых организаций (СРО), которые уже обязательны в 10 сферах экономики, включая доходные сегменты. Третий вариант — создание региональных операторов — заинтересовал 17 субъектов, причем 11 из них рассматривают его как дополнение к другим моделям. Однако противники этого сценария указывают на риски монополизации рынка и сложность управления.
Еще одно предложение, обсуждаемое регионами, — создание бюджетных учреждений. С этим вариантом согласились 25 субъектов, но большинство считают его применимым только в специфических условиях и в сочетании с другими моделями. Около 30 регионов выбрали сразу несколько сценариев, учитывая свои территориальные особенности.
В обсуждении участвовали председатель комитета Совета Федерации Андрей Шевченко, сенаторы, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, представители ФАС, Фонда развития территорий, депутаты Госдумы, а также эксперты и представители общественных организаций. Ирек Файзуллин рассказал о работе министерства в сфере управления многоквартирными домами.
На мероприятии также рассмотрели стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом до 2035 года, уделив особое внимание повышению эффективности управления многоквартирными домами. По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации для федеральных и региональных органов власти.
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