SCMP: Китайские экспортеры жалуются на изъятие товаров в России

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По данным газеты SCMP, российские власти задержали значительную часть грузов из Китая
По данным газеты SCMP, российские власти задержали значительную часть грузов из Китая Фото:

Китайские экспортеры массово жалуются на изъятие товаров в России из-за новых правил по транзиту товаров двойного назначения. Об этом сообщило издание SCMP.

«Многие китайские транспортные компании узнали об изменении правил лишь несколько недель спустя — к тому времени российские власти уже конфисковали значительную часть их грузов», — говорится в материале SCMP. По информации газеты, проблема возникла после того, как в октябре 2024 года Россия расширила запрет на транзит через свою территорию ряда товаров двойного назначения, объясняет SCMP.

Генеральный менеджер компании Air Sea Transport Эндрю Цзян отметил, что с ноября прошлого года компания не решается отправлять товары железнодорожным транспортом из-за новых правил. Расширение запрета стало известно многим китайским транспортным компаниям только спустя несколько недель после его введения, и к тому времени российские власти уже задержали значительное количество грузов. 

Запрет касался тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу. По железной дороге, пересекающей Россию, проходит около 80 тысяч TEU (эквивалент 20-футовому контейнеру) ежемесячно. В перечень товаров, которые запрещено поставлять в «недружественные страны», попали, в частности, электродвигатели и генераторы, радиолокационная и радионавигационная аппаратура.  

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Китайские экспортеры массово жалуются на изъятие товаров в России из-за новых правил по транзиту товаров двойного назначения. Об этом сообщило издание SCMP. «Многие китайские транспортные компании узнали об изменении правил лишь несколько недель спустя — к тому времени российские власти уже конфисковали значительную часть их грузов», — говорится в материале SCMP. По информации газеты, проблема возникла после того, как в октябре 2024 года Россия расширила запрет на транзит через свою территорию ряда товаров двойного назначения, объясняет SCMP. Генеральный менеджер компании Air Sea Transport Эндрю Цзян отметил, что с ноября прошлого года компания не решается отправлять товары железнодорожным транспортом из-за новых правил. Расширение запрета стало известно многим китайским транспортным компаниям только спустя несколько недель после его введения, и к тому времени российские власти уже задержали значительное количество грузов.  Запрет касался тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу. По железной дороге, пересекающей Россию, проходит около 80 тысяч TEU (эквивалент 20-футовому контейнеру) ежемесячно. В перечень товаров, которые запрещено поставлять в «недружественные страны», попали, в частности, электродвигатели и генераторы, радиолокационная и радионавигационная аппаратура.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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