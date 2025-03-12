SCMP: Китайские экспортеры жалуются на изъятие товаров в России

Китайские экспортеры массово жалуются на изъятие товаров в России из-за новых правил по транзиту товаров двойного назначения. Об этом сообщило издание SCMP.
«Многие китайские транспортные компании узнали об изменении правил лишь несколько недель спустя — к тому времени российские власти уже конфисковали значительную часть их грузов», — говорится в материале SCMP. По информации газеты, проблема возникла после того, как в октябре 2024 года Россия расширила запрет на транзит через свою территорию ряда товаров двойного назначения, объясняет SCMP.
Генеральный менеджер компании Air Sea Transport Эндрю Цзян отметил, что с ноября прошлого года компания не решается отправлять товары железнодорожным транспортом из-за новых правил. Расширение запрета стало известно многим китайским транспортным компаниям только спустя несколько недель после его введения, и к тому времени российские власти уже задержали значительное количество грузов.
Запрет касался тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу. По железной дороге, пересекающей Россию, проходит около 80 тысяч TEU (эквивалент 20-футовому контейнеру) ежемесячно. В перечень товаров, которые запрещено поставлять в «недружественные страны», попали, в частности, электродвигатели и генераторы, радиолокационная и радионавигационная аппаратура.
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