В центре Екатеринбурга заметили строительный мусор в реке Исеть у «УГМК-Арены», которую официально открыли 10 марта. Фотографии отходов от строительства распространились в соцсетях.
«Ледовую арену торжественно открыли, а строительный мусор так и плавает в Исети», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видны строительные пакеты, деревянный поддон и другие остатки.
URA.RU обратилось к представителям арены за разъяснениями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Открытие ледового дворца состоялось в хоккейном матче «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. Торжественную церемонию провели секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
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