12 марта 2025

«Так и плавает»: мусор от строительства «УГМК-Арены» заметили в Исети. Фото

Екатеринбуржцы пожаловались на строительный мусор в реке Исеть у «УГМК-Арены»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительный мусор плавает в реке перед «УГМК-Ареной» (архивное фото)
Строительный мусор плавает в реке перед «УГМК-Ареной» (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга заметили строительный мусор в реке Исеть у «УГМК-Арены», которую официально открыли 10 марта. Фотографии отходов от строительства распространились в соцсетях.

«Ледовую арену торжественно открыли, а строительный мусор так и плавает в Исети», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видны строительные пакеты, деревянный поддон и другие остатки.

URA.RU обратилось к представителям арены за разъяснениями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Открытие ледового дворца состоялось в хоккейном матче «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. Торжественную церемонию провели секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.

Поддон из дерева в реке у новой арены
Поддон из дерева в реке у новой арены
Фото:
Река Исеть рядом с ледовым дворцом загрязнена мусором
Река Исеть рядом с ледовым дворцом загрязнена мусором
Фото:
Также в воде заметили пакеты
Также в воде заметили пакеты
Фото:

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В центре Екатеринбурга заметили строительный мусор в реке Исеть у «УГМК-Арены», которую официально открыли 10 марта. Фотографии отходов от строительства распространились в соцсетях. «Ледовую арену торжественно открыли, а строительный мусор так и плавает в Исети», — передает telegram-канал «Дно Исети». На кадрах видны строительные пакеты, деревянный поддон и другие остатки. URA.RU обратилось к представителям арены за разъяснениями. Ответ будет опубликован, как только поступит. Открытие ледового дворца состоялось в хоккейном матче «Автомобилиста» против ЦСКА, в котором уральцы потерпели поражение со счетом 3:4. Торжественную церемонию провели секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, полпред президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Евгений Куйвашев и другие. Подробнее о том, как прошел официальный дебют «УГМК-Арены», и почему проще построить завод — в репортаже агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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