Проигравшего выборы мэра Березовского Писцова поведут в заксобрание: детали кулуарной сделки

Проигравшего выборы мэра Березовского Писцова сделают депутатом заксобрания

13 марта 2025 в 16:15 Размер текста - 17 +

Евгений Писцов с поста мэра может уйти в заксобрание Фото: Размик Закарян © URA.RU Резиденция свердловского губернатора придумала, как выйти из политического кризиса в Березовском, где мэр Евгений Писцов уже полгода не может переизбраться на новый срок. По данным URA.RU, противникам Писцова в гордуме предложат продлить его полномочия всего на год, а весной 2026-го он выдвинется в депутаты заксобрания. «Пока рассматривается такой компромиссный сценарий: сейчас дума проголосует за Писцова, а в 2026-м его заберут в заксо. Схема согласована с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — поделился собеседник. По одной из версий, большинству депутатов и самому Писцову этот сценарий пока не презентовали. Новость по теме На скандальных выборах в пригороде Екатеринбурга сорвали переизбрание мэра Ранее URA.RU сообщало, что к переговорам с думой Куйвашев подключил свеого зама Ивана Детченю — руководителя аппарата правительства. А политический вице-губернатор Олег Чемезов ведет переговоры отдельно с депутатом заксобрания от Березовского Вячеславом Брозовским, которого называют идеологом депутатского протеста против Писцова (сам Брозовский это отрицает). Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. До финального голосования в итоге допустили мэра и Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она была техническим кандидатом, но выиграла. Однако принимать присягу отказалась. Этот политический анекдот обсуждала вся страна. Губернатор Евгений Куйвашев, как рассказывало URA.RU в последних «Слухах», был очень недоволен работой подчиненных. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резиденция свердловского губернатора придумала, как выйти из политического кризиса в Березовском, где мэр Евгений Писцов уже полгода не может переизбраться на новый срок. По данным URA.RU, противникам Писцова в гордуме предложат продлить его полномочия всего на год, а весной 2026-го он выдвинется в депутаты заксобрания. «Пока рассматривается такой компромиссный сценарий: сейчас дума проголосует за Писцова, а в 2026-м его заберут в заксо. Схема согласована с губернатором [Евгением Куйвашевым]», — поделился собеседник. По одной из версий, большинству депутатов и самому Писцову этот сценарий пока не презентовали. Ранее URA.RU сообщало, что к переговорам с думой Куйвашев подключил свеого зама Ивана Детченю — руководителя аппарата правительства. А политический вице-губернатор Олег Чемезов ведет переговоры отдельно с депутатом заксобрания от Березовского Вячеславом Брозовским, которого называют идеологом депутатского протеста против Писцова (сам Брозовский это отрицает). Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились несколько раз — из-за того, что Писцову и поддерживающей его губернаторской резиденции не удавалось договориться с оппозицией. До финального голосования в итоге допустили мэра и Юлию Маслакову, чиновницу березовской администрации, по совместительству жену водителя Писцова. Она была техническим кандидатом, но выиграла. Однако принимать присягу отказалась. Этот политический анекдот обсуждала вся страна. Губернатор Евгений Куйвашев, как рассказывало URA.RU в последних «Слухах», был очень недоволен работой подчиненных. Все новости о скандальных выборах в Березовском — в сюжете URA.RU.