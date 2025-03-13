В Челябинске на выходных устроят «Ночь аниме» и путешествие в Париж. Афиша

14 марта 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам покажут три аниме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на выходные, 15 и 16 марта, подготовили развлекательный тур в Париж, арт-вечеринку и «Ночь аниме». Кроме того, для горожан проведут уроки вальса, бесплатно покажут кино и раскроют секреты гармоничного воспитания детей. О том, где провести досуг — в материале URA.RU. Вечеринки (18+) В мир творчества челябинцев погрузят на art-вечеринке в оранжерее «ЛюбаПетя», которая состоится 16 марта. Участники смогут отразить свои мысли и чувства на холсте, насладиться музыкой и напитками. Стоимость посещения — 2 500 рублей, начало — в 15:00. Челябинцы на один вечер окажутся во Франции Фото: Анна Майорова © URA.RU В ресторане «Максимилианс» 15 марта в 19:00 состоится тематическая вечеринка, которая перенесет гостей в атмосферу Парижа. В программе «Макс Феста»: конкурсы от ведущих, подарки и зажигательные шоу-номера. Вход — 350 рублей. Все для киноманов (18+) В киноцентре Оболенского 15 и 16 марта покажут два фильма. В субботу представят кинокартину «Эмилия Перес», которая расскажет историю о грозном боссе картеля, решившем сменить пол* (ЛГБТ — запрещенное в России движение, признано экстремистским) и исчезнуть из криминального мира, и адвокате, помогающем ему осуществить этот план. Начало сеанса — 16:00. Романтическую комедию «Любовь с привилегиями» покажут в воскресенье. Фильм поведает о любви между высокопоставленным чиновником и простой женщиной, возникшей во время курортного знакомства в Ялте. Начало сеанса — 14:00. «Ночь аниме» закончится в 4:40 утра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для любителей японской анимации киноцентр «Победа» приготовил незабываемую «Ночь аниме», которая состоится 15 марта. В программе: показ фильмов «Форма голоса» (2016 год), «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) и «Мирай из будущего» (2018), а также конкурсы с призами. Стоимость билета — 500 рублей, начало — в 22:30. Местный юмор (18+) В баре Hops Spot 15 марта опытные комики и звезды открытых микрофонов представят вам свои лучшие шутки. Заказ любой позиции из меню равен входному билету. Начало — 17:00. Битва комиков за денежный приз состоится 16 марта там же. В завершении мероприятия зрители решат, кто станет победителем. Шоу начнется — в 19:00. Вход — по заказу из меню. Для родителей… (18+) В Челябинске откроют школу для родителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Библиотека имени Пушкина 15 марта откроет двери школы «Воспитание сердцем» для родителей. Гостям мероприятия расскажут, как методы воспитания формируют будущее ребенка и откроют секреты создания гармоничных отношений в семье. Вход свободный, начало мероприятия — 15:00. Сообщество Vibe’ON 15 марта в 17:00 проведет тематическую встречу на тему «Самооценка. Как ее создать, чтобы она давала твердую опору внутри». Вход на мероприятие свободный. Обучение танцам (18+) В Особняке Покровского 16 марта в 15:00 пройдут занятия по кросс-степ вальсу. На уроках научат танцевать в паре и чувствовать музыку. Кросс-степ вальс также подойдет для свадебного танца. Стоимость участия варьируется от 300 до 500 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходные, 15 и 16 марта, подготовили развлекательный тур в Париж, арт-вечеринку и «Ночь аниме». Кроме того, для горожан проведут уроки вальса, бесплатно покажут кино и раскроют секреты гармоничного воспитания детей. О том, где провести досуг — в материале URA.RU. В мир творчества челябинцев погрузят на art-вечеринке в оранжерее «ЛюбаПетя», которая состоится 16 марта. Участники смогут отразить свои мысли и чувства на холсте, насладиться музыкой и напитками. Стоимость посещения — 2 500 рублей, начало — в 15:00. В ресторане «Максимилианс» 15 марта в 19:00 состоится тематическая вечеринка, которая перенесет гостей в атмосферу Парижа. В программе «Макс Феста»: конкурсы от ведущих, подарки и зажигательные шоу-номера. Вход — 350 рублей. В киноцентре Оболенского 15 и 16 марта покажут два фильма. В субботу представят кинокартину «Эмилия Перес», которая расскажет историю о грозном боссе картеля, решившем сменить пол* (ЛГБТ — запрещенное в России движение, признано экстремистским) и исчезнуть из криминального мира, и адвокате, помогающем ему осуществить этот план. Начало сеанса — 16:00. Романтическую комедию «Любовь с привилегиями» покажут в воскресенье. Фильм поведает о любви между высокопоставленным чиновником и простой женщиной, возникшей во время курортного знакомства в Ялте. Начало сеанса — 14:00. Для любителей японской анимации киноцентр «Победа» приготовил незабываемую «Ночь аниме», которая состоится 15 марта. В программе: показ фильмов «Форма голоса» (2016 год), «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) и «Мирай из будущего» (2018), а также конкурсы с призами. Стоимость билета — 500 рублей, начало — в 22:30. В баре Hops Spot 15 марта опытные комики и звезды открытых микрофонов представят вам свои лучшие шутки. Заказ любой позиции из меню равен входному билету. Начало — 17:00. Битва комиков за денежный приз состоится 16 марта там же. В завершении мероприятия зрители решат, кто станет победителем. Шоу начнется — в 19:00. Вход — по заказу из меню. Библиотека имени Пушкина 15 марта откроет двери школы «Воспитание сердцем» для родителей. Гостям мероприятия расскажут, как методы воспитания формируют будущее ребенка и откроют секреты создания гармоничных отношений в семье. Вход свободный, начало мероприятия — 15:00. Сообщество Vibe’ON 15 марта в 17:00 проведет тематическую встречу на тему «Самооценка. Как ее создать, чтобы она давала твердую опору внутри». Вход на мероприятие свободный. В Особняке Покровского 16 марта в 15:00 пройдут занятия по кросс-степ вальсу. На уроках научат танцевать в паре и чувствовать музыку. Кросс-степ вальс также подойдет для свадебного танца. Стоимость участия варьируется от 300 до 500 рублей.