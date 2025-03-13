В Челябинске на выходные, 15 и 16 марта, подготовили развлекательный тур в Париж, арт-вечеринку и «Ночь аниме». Кроме того, для горожан проведут уроки вальса, бесплатно покажут кино и раскроют секреты гармоничного воспитания детей. О том, где провести досуг — в материале URA.RU.
Вечеринки (18+)
В мир творчества челябинцев погрузят на art-вечеринке в оранжерее «ЛюбаПетя», которая состоится 16 марта. Участники смогут отразить свои мысли и чувства на холсте, насладиться музыкой и напитками. Стоимость посещения — 2 500 рублей, начало — в 15:00.
В ресторане «Максимилианс» 15 марта в 19:00 состоится тематическая вечеринка, которая перенесет гостей в атмосферу Парижа. В программе «Макс Феста»: конкурсы от ведущих, подарки и зажигательные шоу-номера. Вход — 350 рублей.
Все для киноманов (18+)
В киноцентре Оболенского 15 и 16 марта покажут два фильма. В субботу представят кинокартину «Эмилия Перес», которая расскажет историю о грозном боссе картеля, решившем сменить пол* (ЛГБТ — запрещенное в России движение, признано экстремистским) и исчезнуть из криминального мира, и адвокате, помогающем ему осуществить этот план. Начало сеанса — 16:00.
Романтическую комедию «Любовь с привилегиями» покажут в воскресенье. Фильм поведает о любви между высокопоставленным чиновником и простой женщиной, возникшей во время курортного знакомства в Ялте. Начало сеанса — 14:00.
Для любителей японской анимации киноцентр «Победа» приготовил незабываемую «Ночь аниме», которая состоится 15 марта. В программе: показ фильмов «Форма голоса» (2016 год), «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) и «Мирай из будущего» (2018), а также конкурсы с призами. Стоимость билета — 500 рублей, начало — в 22:30.
Местный юмор (18+)
В баре Hops Spot 15 марта опытные комики и звезды открытых микрофонов представят вам свои лучшие шутки. Заказ любой позиции из меню равен входному билету. Начало — 17:00.
Битва комиков за денежный приз состоится 16 марта там же. В завершении мероприятия зрители решат, кто станет победителем. Шоу начнется — в 19:00. Вход — по заказу из меню.
Для родителей… (18+)
Библиотека имени Пушкина 15 марта откроет двери школы «Воспитание сердцем» для родителей. Гостям мероприятия расскажут, как методы воспитания формируют будущее ребенка и откроют секреты создания гармоничных отношений в семье. Вход свободный, начало мероприятия — 15:00.
Сообщество Vibe’ON 15 марта в 17:00 проведет тематическую встречу на тему «Самооценка. Как ее создать, чтобы она давала твердую опору внутри». Вход на мероприятие свободный.
Обучение танцам (18+)
В Особняке Покровского 16 марта в 15:00 пройдут занятия по кросс-степ вальсу. На уроках научат танцевать в паре и чувствовать музыку. Кросс-степ вальс также подойдет для свадебного танца. Стоимость участия варьируется от 300 до 500 рублей.
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