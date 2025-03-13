Российское Министерство промышленности и торговли проводит консультации с частными компаниями перед переговорами с США для определения наиболее болезненных санкций, которые стоит снять в первую очередь. По информации агентства Reuters, особое внимание уделяется ограничениям, касающимся трансграничных платежей.
«Россия просит компании предложить, какие санкции Москва должна попытаться снять перед переговорами с Вашингтоном», — сообщил Reuters. По словам бизнесменов, среди самых серьезных проблем — санкции, затрудняющие трансграничные платежи, особенно в долларах.
По данным агентства, Министерство промышленности и торговли России направило запрос предприятиям чтобы выяснить, какие из действующих санкций следует снять в первую очередь. Также значительные трудности создают энергетические санкции, касающиеся танкеров. Источники Reuters предполагают, что в краткосрочной перспективе возможно смягчение вторичных санкций против третьих стран.
Ситуация усугубляется тем, что крупные китайские банки стали чаще отказывать в приеме платежей из России на фоне угрозы вторичных санкций. Один из бизнесменов выразил обеспокоенность по поводу ужесточения расчетов со стороны Китая, что создает дополнительные трудности для российских компаний.
ЕС продолжает вводить ограничения против РФ на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В феврале Евросоюз принял 16-й пакет санкций. В ответ на действия ЕС российская сторона расширила список представителей европейских институтов и стран-членов союза, которым запрещен въезд на территорию страны.
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