Бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска возвращается в администрацию

Бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска (ХМАО) Светлана Селиванова возвращается в администрацию. Экс-замглавы города, курировавшая СМИ и молодежную политику, покинула пост в 2022-м на фоне аппаратных войн. Но теперь чиновница не будет отвечать за медиаблок. Источник URA.RU в культурном истеблишменте сообщил, что она возглавила управление культуры.
«С учетом, что до юбилея Победы осталось меньше двух месяцев, а до крупнейшего югорского фестиваля „Самотлорские ночи“ — меньше трех, Селивановой придется выступить в роли антикризисного менеджера и организовать оба статусных мероприятия так, чтобы муниципалитет не ударил в грязь лицом», — отмечает инсайдер URA.RU.
Место главы упркульта оказалось вакантным после скандального ухода бывшей начальницы с криминальным бэком Елены Шипициной (она фигурировала в уголовном деле о мошенничестве). Во время разборок с родителями ученицы нижневартовской ДШИ выяснилось, что одна из педагогов сопровождала детей в Суздаль, официально при этом находясь в отпуске, и должностными нарушениями в городской культуре заинтересовались силовики. В пресс-службе администрации города подтвердили информацию о назначении Селивановой. Ее данные появились и в телефонном справочнике на сайте мэрии.
При Селивановой в Нижневартовске начали развиваться волонтерские проекты и штабы для них, модернизированы старые и созданы новые молодежные клубы. Была обновлена база отдыха «Радуга», где появились эко-деревня, веревочный парк и другие направления для отдыха. Первая арт-резиденция в ХМАО также появилась в Нижневартовске, когда она курировала молодежную политику.
Селиванова возглавляла департамент общественных коммуникаций при трех градоначальниках — Алле Бадиной, Василии Тихонове и Дмитрии Кощенко. Причиной увольнения стало желание чиновницы своим уходом спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратную войну.
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