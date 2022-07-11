11 июля 2022

Вице-мэр Нижневартовска покидает пост на фоне аппаратных войн

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Вице-мэр Нижневартовска Светлана Селиванова уходит в отставку Фото:

Вице-мэр Нижневартовска Светлана Селиванова, курирующая работу СМИ и молодежную политику, покидает свой пост. По версии источника агентства, причиной увольнения стало желание чиновницы своим уходом спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратную войну. Информацию о своем увольнении URA.RU подтвердила сама замглавы города.

«Я сохраняю свою должность до конца июля, затем увольняюсь по собственному желанию, заявление я уже написала», — уточнила Селиванова в разговоре с URA.RU. Исполнять обязанности вице-мэра Нижневартовска будет Оксана Котова. Отставку Селиванова объяснила тем, что хочет сменить род деятельности. Инсайдер URA.RU из окружения чиновницы убежден, что уход может быть связан с недавним сфальсифицированным порно-скандалом, а также с некоторыми другими резонансными историями в медиа среде. Селиванову обвиняли в том, что в соцсетях высмеяли публичный проект мэрии с грибами и кукурузником. Ее недоработкой назвали и скандал, когда местные жители посчитали пропагандой ЛГБТ-отношений фигуры писателей в ярких нарядах, выставленные на набережной. Также Селивановой ставили в укор недоработку с «отработкой негатива», который возник вокруг Нижневартовска после публикации видео с имитацией разгона митинга на школьном уроке.

При этом также при чиновнице начали развиваться волонтерские проекты, штабы для них, а также стали проходить обучающие семинары для волонтеров. Были модернизированы старые и созданы новые молодежные клубы. Была модернизирована база отдыха «Радуга», где появились эко-деревня, веревочный парк и другие направления для отдыха. Первая арт-резиденция в ХМАО также появилась в Нижневартовске при Селивановой. А сама чиновница успела поработать в городской администрации при трех мэрах.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Нижневартовской думы Дмитрий Гришин пожаловался уполномоченной по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на то, что власти Нижневартовска устроили в местной арт-резиденции выставку картин порнографического содержания. При этом ни организаторы, ни участники, ни эксперты наличие порнографии на выставке не подтвердили.

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Вице-мэр Нижневартовска Светлана Селиванова, курирующая работу СМИ и молодежную политику, покидает свой пост. По версии источника агентства, причиной увольнения стало желание чиновницы своим уходом спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратную войну. Информацию о своем увольнении URA.RU подтвердила сама замглавы города. «Я сохраняю свою должность до конца июля, затем увольняюсь по собственному желанию, заявление я уже написала», — уточнила Селиванова в разговоре с URA.RU. Исполнять обязанности вице-мэра Нижневартовска будет Оксана Котова. Отставку Селиванова объяснила тем, что хочет сменить род деятельности. Инсайдер URA.RU из окружения чиновницы убежден, что уход может быть связан с недавним сфальсифицированным порно-скандалом, а также с некоторыми другими резонансными историями в медиа среде. Селиванову обвиняли в том, что в соцсетях высмеяли публичный проект мэрии с грибами и кукурузником. Ее недоработкой назвали и скандал, когда местные жители посчитали пропагандой ЛГБТ-отношений фигуры писателей в ярких нарядах, выставленные на набережной. Также Селивановой ставили в укор недоработку с «отработкой негатива», который возник вокруг Нижневартовска после публикации видео с имитацией разгона митинга на школьном уроке. При этом также при чиновнице начали развиваться волонтерские проекты, штабы для них, а также стали проходить обучающие семинары для волонтеров. Были модернизированы старые и созданы новые молодежные клубы. Была модернизирована база отдыха «Радуга», где появились эко-деревня, веревочный парк и другие направления для отдыха. Первая арт-резиденция в ХМАО также появилась в Нижневартовске при Селивановой. А сама чиновница успела поработать в городской администрации при трех мэрах. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Нижневартовской думы Дмитрий Гришин пожаловался уполномоченной по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой на то, что власти Нижневартовска устроили в местной арт-резиденции выставку картин порнографического содержания. При этом ни организаторы, ни участники, ни эксперты наличие порнографии на выставке не подтвердили.
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