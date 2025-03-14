В Перми из-за коммунальной аварии три дома остались без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Людям пообещали организовать подвоз воды
Людям пообещали организовать подвоз воды Фото:

С 13:35 от воды из-за коммунальной аварии в Перми отключили три дома. Они находятся на улице Левченко, 6, Льва Толстого, 10, Сивкова, 2. Подвоз воды к ним будет организован.

«Бригада приняла решение об отключении участка водопровода в районе дома по улице Льва Толстого, 12, после обследования сетей в микрорайоне Новоплоский. Там будет проведен ремонт», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Новогоре-Прикамье».

Специалисты продолжают работать на месте, чтобы определить характер повреждения и провести ремонтные работы. Давление воды в остальных районах города, которое временно понизилось сегодня около 12:00, уже нормализовано.

Ранее URA.RU сообщало, о потопе из-за утечки в Индустриальном районе города. На улице Стахановской и Самолетной хлестала холодная вода по тротуарам. Пониженное давление воды наблюдалось в домах пермяков, проживающих Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах.

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С 13:35 от воды из-за коммунальной аварии в Перми отключили три дома. Они находятся на улице Левченко, 6, Льва Толстого, 10, Сивкова, 2. Подвоз воды к ним будет организован. «Бригада приняла решение об отключении участка водопровода в районе дома по улице Льва Толстого, 12, после обследования сетей в микрорайоне Новоплоский. Там будет проведен ремонт», — сообщили корреспонденту URA.RU в «Новогоре-Прикамье». Специалисты продолжают работать на месте, чтобы определить характер повреждения и провести ремонтные работы. Давление воды в остальных районах города, которое временно понизилось сегодня около 12:00, уже нормализовано. Ранее URA.RU сообщало, о потопе из-за утечки в Индустриальном районе города. На улице Стахановской и Самолетной хлестала холодная вода по тротуарам. Пониженное давление воды наблюдалось в домах пермяков, проживающих Индустриальном, Свердловском и Мотовилихинском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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