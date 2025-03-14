Строительство здания пермского суда оценили в 117 млн рублей

Объявлен конкурс на право строительства нового здания Кочевского районного суда в Пермском крае. Заказчиком выступает управление судебного департамента в Пермском крае. Работы оценили в 117 млн рублей.
«Под строительство выделен земельный участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Требуется построить двухэтажное здание. Его площадь превысит 600 квадратных метров. Сдать объект необходимо к 1 декабря 2026 года», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Строительство объекта будет профинансировано из федерального бюджета. Подрядчика по возведению объекта выберут 3 апреля.
Ранее URA.RU сообщало, что судебный департамент признал критической ситуацию со зданиями пермских судов. Например, в селе Усть-Кишерть площадь на одного судью не соответствует нормативным показателям и является наименьшей среди районных и городских судов края.
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