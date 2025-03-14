В крупном пожаре в Нижнем Тагиле заживо сгорел человек. Фото, видео

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На месте ЧП работают спасатели и спецтехника (архивное фото)
На месте ЧП работают спасатели и спецтехника (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле вечером 14 марта в загоревшемся частном доме на улице Партизанская погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На площади 150 „квадратов“ горел частный дом. В результате происшествия погиб один человек», — пояснили в ведомстве.

Пожар тушат четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 19:25, на данный момент спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Площадь пожара составила 150 «квадратов»
Площадь пожара составила 150 «квадратов»
Фото:
Дом загорелся на улице Партизанская
Дом загорелся на улице Партизанская
Фото:

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В Нижнем Тагиле вечером 14 марта в загоревшемся частном доме на улице Партизанская погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На площади 150 „квадратов“ горел частный дом. В результате происшествия погиб один человек», — пояснили в ведомстве. Пожар тушат четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 19:25, на данный момент спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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