На месте ЧП работают спасатели и спецтехника (архивное фото)
В Нижнем Тагиле вечером 14 марта в загоревшемся частном доме на улице Партизанская погиб человек. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На площади 150 „квадратов“ горел частный дом. В результате происшествия погиб один человек», — пояснили в ведомстве.
Пожар тушат четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 19:25, на данный момент спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
Площадь пожара составила 150 «квадратов»
Дом загорелся на улице Партизанская
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