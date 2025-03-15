СвЖД задолжала жителю ХМАО более 4,2 миллиона рублей северных надбавок

Жителю ХМАО не выплачивали надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера с 2018 по 2023 год. Все это время он работал на предприятии «Свердловская железная дорога» на территории Югры. Задолженность по зарплате превысила 4,2 миллиона рублей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«Установлено, что с октября 2018 года по сентябрь 2023 года перед работником, осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образовалась задолженность по выплате надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Размер задолженности превысил 4,2 миллиона рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
После проверки, руководителю СвЖД прокуратурой было вынесено представление. В результате его рассмотрения работнику были возмещены надбавка и компенсация задержку.
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