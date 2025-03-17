Участником ДТП со скорой в Челябинске оказался председатель молодежной палаты

Участником ДТП с реанимобилем 17 марта в центре Челябинска оказался председатель молодежной палаты Виктор Фройденберг. Как сообщили в пресс-службе региональной ГАИ, в аварии никто не пострадал.
«По данным КП, в Mercedes находился председатель молодежной палаты Челябинска Виктор Фройденбергер», — сообщает издание «КП-Челябинск».
ДТП произошло на проспекте Ленина днем 17 марта. Карета скорой помощи со спецсигналами пересекала перекресток на красный сигнал светофора. В салоне находился пациент, подключенный к аппарату ИВЛ. Его отвезли в больницу на другом медицинском автомобиле. А разбитый пришлось увозить на эвакуаторе.
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