17 марта 2025

В Сургуте директор спортшколы получил должность в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте новый начальник управления физкультуры и спорта
В Сургуте новый начальник управления физкультуры и спорта Фото:

В администрации Сургута новое назначение, место начальника управления физической культуры и спорта занял Владимир Мазуренко. Прежний руководитель управления — Михаил Ющенко, написал заявление об уходе в отставку.

К работе Владимир Мазуренко приступил 18 марта. Известно, что ранее он работал тренером, а затем возглавил спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». «Работал тренером-преподавателем в ГСОЦ „Геолог“. С 2002 года по настоящее время трудился в спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта „Кедр“, где прошел путь от тренера-преподавателя до директора», — сообщила пресс-служба мэрии Сургута.

Мазуренко окончил Сургутский государственный университет по направлению «Физическая культура и спорт». Также новый руководитель управления имеет диплом Московского государственного гуманитарного университета по направлению «государственное и муниципальное управление».

Ранее URA.RU сообщало, что бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска (ХМАО) Светлана Селиванова возвращается в администрацию. Она возглавила управление по культуре. 

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В администрации Сургута новое назначение, место начальника управления физической культуры и спорта занял Владимир Мазуренко. Прежний руководитель управления — Михаил Ющенко, написал заявление об уходе в отставку. К работе Владимир Мазуренко приступил 18 марта. Известно, что ранее он работал тренером, а затем возглавил спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». «Работал тренером-преподавателем в ГСОЦ „Геолог“. С 2002 года по настоящее время трудился в спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта „Кедр“, где прошел путь от тренера-преподавателя до директора», — сообщила пресс-служба мэрии Сургута. Мазуренко окончил Сургутский государственный университет по направлению «Физическая культура и спорт». Также новый руководитель управления имеет диплом Московского государственного гуманитарного университета по направлению «государственное и муниципальное управление». Ранее URA.RU сообщало, что бывшая пиарщица трех мэров Нижневартовска (ХМАО) Светлана Селиванова возвращается в администрацию. Она возглавила управление по культуре. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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