В Сургуте директор спортшколы получил должность в мэрии

В администрации Сургута новое назначение, место начальника управления физической культуры и спорта занял Владимир Мазуренко. Прежний руководитель управления — Михаил Ющенко, написал заявление об уходе в отставку.
К работе Владимир Мазуренко приступил 18 марта. Известно, что ранее он работал тренером, а затем возглавил спортивную школу олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр». «Работал тренером-преподавателем в ГСОЦ „Геолог“. С 2002 года по настоящее время трудился в спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта „Кедр“, где прошел путь от тренера-преподавателя до директора», — сообщила пресс-служба мэрии Сургута.
Мазуренко окончил Сургутский государственный университет по направлению «Физическая культура и спорт». Также новый руководитель управления имеет диплом Московского государственного гуманитарного университета по направлению «государственное и муниципальное управление».
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