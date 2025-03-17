17 марта 2025

В центре Перми выставлен на продажу известный бар

Пермский «Глав-бар» продается за 6 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение ориентировано на молодежную аудиторию
Заведение ориентировано на молодежную аудиторию Фото:

В Перми на улице Монастырской продается «Глав-бар». Заведение работает более 10 лет. Стоимость готового бизнеса — 6 млн рублей.

«Продам действующее популярное молодежное заведение. Это большой бар с площадью 330 квадратных метров, с посадкой гостей от 100 — 150 человек и в нем используются интерьерные решения, направленные на молодежную аудиторию. Стоимость — 6 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В цену входит материальные и нематериальные активы, вся мебель и оборудование. Помещение находится в аренде.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская. Стоимость готового бизнеса составила за 8,5 млн рублей.

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В Перми на улице Монастырской продается «Глав-бар». Заведение работает более 10 лет. Стоимость готового бизнеса — 6 млн рублей. «Продам действующее популярное молодежное заведение. Это большой бар с площадью 330 квадратных метров, с посадкой гостей от 100 — 150 человек и в нем используются интерьерные решения, направленные на молодежную аудиторию. Стоимость — 6 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В цену входит материальные и нематериальные активы, вся мебель и оборудование. Помещение находится в аренде. Ранее URA.RU сообщало, что в крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская. Стоимость готового бизнеса составила за 8,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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