В центре Перми выставлен на продажу известный бар

В Перми на улице Монастырской продается «Глав-бар». Заведение работает более 10 лет. Стоимость готового бизнеса — 6 млн рублей.
«Продам действующее популярное молодежное заведение. Это большой бар с площадью 330 квадратных метров, с посадкой гостей от 100 — 150 человек и в нем используются интерьерные решения, направленные на молодежную аудиторию. Стоимость — 6 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В цену входит материальные и нематериальные активы, вся мебель и оборудование. Помещение находится в аренде.
Ранее URA.RU сообщало, что в крупнейшем торгово-развлекательном центре Перми продается кофейня-кондитерская. Стоимость готового бизнеса составила за 8,5 млн рублей.
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