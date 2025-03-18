Пермских кадровиков раздражает разгильдяйство зумер-сотрудников

В Пермском крае менеджеров по персоналу раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы сотрудники поколения Z (зумеров). Такие данные содержатся в опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
«Каждый пятый HR-менеджер (21%) отметил безответственность и разгильдяйство зумеров. 14% обращают внимание на непостоянство молодежи и легкость, с которой они увольняются с работы. 13% — на необязательность и недисциплинированность», — сообщается в результатах опроса.
Также отмечается необязательность и недисциплинированность молодых людей. Кадровики считают, что зумеры не хотят работать, у них слишком завышены зарплатные ожидания, они амбициозны, капризны, требовательны и не желают учиться.
В то же время, 27% менеджеров по персоналу, принявших участие в опросе, рассказали, что не видят минусов в работе с зумерами. «Ничего не раздражает. Мы берем молодежь с 16 лет. Они все шустрые и сообразительные», — сообщается в исследовании.
Зумеры (от английского zoomer) — термин, который обозначает представителей поколения Z. К ним относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Зумеры погружены в онлайн-мир, предпочитают проводить время в социальных сетях и на игровых платформах, учатся зарабатывать в интернете.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае стали чаще звать на работу подростков 14 — 18 лет. Работодатели Прикамья в 2024 году направили молодым людям на 20% предложений больше.
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