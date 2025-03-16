В Пермском крае стали чаще звать на работу подростков

Работодатели Прикамья в 2024 году направили соискателям вакансий в возрасте от 14 до 18 лет на 20% предложений больше, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter.
«За 2024 год работодатели направили пермским соискателям в возрасте от 14 до 18 лет более 107 тысяч приглашений на вакансии. Подростков чаще всего зовут на вакансии в сферы туризма, ресторанного бизнеса, обслуживающего персонала, развлечений и в розничную торговлю», — сообщается в исследовании сервиса.
Ранее URA.RU сообщало о самых высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта в Перми. Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта работы стала вакансия начинающего специалиста в офис.
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