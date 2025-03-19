В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лабораторные исследования все чаще выявляют вирусы гриппа
Лабораторные исследования все чаще выявляют вирусы гриппа Фото:

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Челябинской области за неделю на 1,5%. Лабораторные исследования все чаще выявляют у заболевших вирусы гриппа, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«За прошедшую 11 неделю отмечается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 1,5%. По данным лабораторных исследований активно выявляются вирусы гриппа», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Но в целом, в сравнении с прошлой неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 4,3%.

Челябинцам напоминают о соблюдении мер профилактики в период гриппа и ОРВИ. Важно тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с болеющими.

В России начал циркулировать агрессивный грипп. В этом году в 82 регионах страны зафиксировано преобладание агрессивного штамма гриппа A(H1N1) 2009. Этот штамм отличается резким началом, стремительным развитием и высоким риском осложнений, сообщила ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Челябинской области за неделю на 1,5%. Лабораторные исследования все чаще выявляют у заболевших вирусы гриппа, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «За прошедшую 11 неделю отмечается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 1,5%. По данным лабораторных исследований активно выявляются вирусы гриппа», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Но в целом, в сравнении с прошлой неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 4,3%. Челябинцам напоминают о соблюдении мер профилактики в период гриппа и ОРВИ. Важно тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с болеющими. В России начал циркулировать агрессивный грипп. В этом году в 82 регионах страны зафиксировано преобладание агрессивного штамма гриппа A(H1N1) 2009. Этот штамм отличается резким началом, стремительным развитием и высоким риском осложнений, сообщила ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...