В Челябинской области выросла заболеваемость гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Челябинской области за неделю на 1,5%. Лабораторные исследования все чаще выявляют у заболевших вирусы гриппа, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«За прошедшую 11 неделю отмечается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области на 1,5%. По данным лабораторных исследований активно выявляются вирусы гриппа», — сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте. Но в целом, в сравнении с прошлой неделей, заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе снизилась на 4,3%.
Челябинцам напоминают о соблюдении мер профилактики в период гриппа и ОРВИ. Важно тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать контактов с болеющими.
В России начал циркулировать агрессивный грипп. В этом году в 82 регионах страны зафиксировано преобладание агрессивного штамма гриппа A(H1N1) 2009. Этот штамм отличается резким началом, стремительным развитием и высоким риском осложнений, сообщила ранее врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
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