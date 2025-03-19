В России начал циркулировать агрессивный грипп

В этом году в 82 регионах России зафиксировано преобладание агрессивного штамма гриппа A(H1N1) 2009. Этот штамм отличается резким началом, стремительным развитием и высоким риском осложнений, таких как пневмония, уже в первые дни заболевания, сообщила врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.
«По сообщениям Роспотребнадзора, в 82 регионах страны в начале 2025 года преобладал агрессивный штамм A(H1N1) 2009. Он характеризуется стремительным развитием, быстрым распространением в организме, риском пневмонии в первые дни болезни. Поэтому при первых симптомах рекомендуется не откладывая обращаться за медицинской помощью», — рассказала Уланкина в беседе с Life.ru.
По словам врача, дети, пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями, находятся в группе повышенного риска. Для предотвращения развития осложнений во время гриппа крайне важно строго придерживаться медицинских рекомендаций, включая употребление большего количества жидкостей, соблюдение режима отдыха и, при необходимости, использование средств симптоматической терапии.
Уланкина подчеркнула, что основная проблема заключается в том, что в ряде случаев нет четкого разграничения симптомов. Иногда пациенты уверены, что страдают от обычной простуды, когда на деле у них грипп. Или же они начинают самолечение препаратами от гриппа, хотя на самом деле у них другая инфекция. Для точной диагностики типа возбудителя используется экспресс-тест. Во время консультации врач берет мазок из носоглотки и немедленно сообщает результат. Этот метод является наиболее безопасным способом быстро справиться с инфекцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.