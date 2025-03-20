Колледжу олимпийского резерва присвоили имя пермского баскетболиста Белова

Колледж олимпийского резерва Пермского края теперь будет носить имя великого пермского баскетболиста Сергей Белова. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Пермского края. Предложение об увековечивании памяти спортсмена поступило в парламент еще в феврале.
«На базе колледжа работает академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду положил начало клубу „Парма“. Присвоение учреждению имени олимпийского чемпиона будет способствовать его дальнейшему развитию и укреплению статуса баскетбольной столицы», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова парламентариям.
Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.
В 2024 году URA.RU сообщало, что имя баскетболиста решили увековечить на Аллее Славы в Перми. Инициативу рассматривал общественный совет по топонимике.
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