20 марта 2025

Колледжу олимпийского резерва присвоили имя пермского баскетболиста Белова

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2009 году Сергей белов создал в колледже «Академию баскетбола»
В 2009 году Сергей белов создал в колледже «Академию баскетбола» Фото:

Колледж олимпийского резерва Пермского края теперь будет носить имя великого пермского баскетболиста Сергей Белова. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Пермского края. Предложение об увековечивании памяти спортсмена поступило в парламент еще в феврале.

«На базе колледжа работает академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду положил начало клубу „Парма“. Присвоение учреждению имени олимпийского чемпиона будет способствовать его дальнейшему развитию и укреплению статуса баскетбольной столицы», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова парламентариям. 

Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.

В 2024 году URA.RU сообщало, что имя баскетболиста решили увековечить на Аллее Славы в Перми. Инициативу рассматривал общественный совет по топонимике.

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Колледж олимпийского резерва Пермского края теперь будет носить имя великого пермского баскетболиста Сергей Белова. Такое решение приняли на заседании Законодательного собрания Пермского края. Предложение об увековечивании памяти спортсмена поступило в парламент еще в феврале. «На базе колледжа работает академия баскетбола имени Белова. Первый набор в команду положил начало клубу „Парма“. Присвоение учреждению имени олимпийского чемпиона будет способствовать его дальнейшему развитию и укреплению статуса баскетбольной столицы», — рассказала министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова парламентариям.  Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена. В 2024 году URA.RU сообщало, что имя баскетболиста решили увековечить на Аллее Славы в Перми. Инициативу рассматривал общественный совет по топонимике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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