29 января 2024

Имя баскетболиста Сергея Белова решили увековечить на Аллее Славы в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новых звезд на Аллее Доблести и Славы. Пермь, аллея доблести и славы, домовитов николай, памятные звезды, покровский константин
Пермская аллея звезд пополнится в 2024 году Фото:

Имя бывшего главного тренера пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергея Белова предложено увековечить на городской на Аллее Доблести и Славы. Инициативу рассмотрит общественный совет по топонимике, следует из документов на сайте мэрии.

«Перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми в 2024 году. Белов Сергей Александрович (1944 — 2013) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века», — говорится в документе.

Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.

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Имя бывшего главного тренера пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергея Белова предложено увековечить на городской на Аллее Доблести и Славы. Инициативу рассмотрит общественный совет по топонимике, следует из документов на сайте мэрии. «Перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми в 2024 году. Белов Сергей Александрович (1944 — 2013) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века», — говорится в документе. Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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