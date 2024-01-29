Имя баскетболиста Сергея Белова решили увековечить на Аллее Славы в Перми

30 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Пермская аллея звезд пополнится в 2024 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Имя бывшего главного тренера пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергея Белова предложено увековечить на городской на Аллее Доблести и Славы. Инициативу рассмотрит общественный совет по топонимике, следует из документов на сайте мэрии. «Перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми в 2024 году. Белов Сергей Александрович (1944 — 2013) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века», — говорится в документе. Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.

Имя бывшего главного тренера пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергея Белова предложено увековечить на городской на Аллее Доблести и Славы. Инициативу рассмотрит общественный совет по топонимике, следует из документов на сайте мэрии. «Перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми в 2024 году. Белов Сергей Александрович (1944 — 2013) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века», — говорится в документе. Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.