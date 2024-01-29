Имя баскетболиста Сергея Белова решили увековечить на Аллее Славы в Перми

Имя бывшего главного тренера пермского баскетбольного клуба «Урал-Грейт» Сергея Белова предложено увековечить на городской на Аллее Доблести и Славы. Инициативу рассмотрит общественный совет по топонимике, следует из документов на сайте мэрии.
«Перечень предложений об установке памятных плит на Аллее Доблести и Славы города Перми в 2024 году. Белов Сергей Александрович (1944 — 2013) — один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века», — говорится в документе.
Сергей Белов еще в 1967 году стал чемпионом мира и Европы. Он становился чемпионом СССР 11 раз, а в 1972 году завоевал титул олимпийского чемпиона. В 1990-х он тренировал сборную России, а в 1999 году перешел на работу в «Урал-Грейт», который дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок России. 23 января баскетбольная общественность отмечала 80 лет со дня рождения великого спортсмена.
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