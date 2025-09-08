В Пермском крае ищут подрядчика для чемпионатов по программированию

Центр информационного развития Пермского края разместил аукцион на проведение региональных чемпионатов в области информационной безопасности и алгоритмического программирования. Сумма контракта составляет 2,9 млн рублей.
«В соревнованиях планируется участие 250 человек. Мероприятия будут проходить в течение двух дней», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
Организатор обязан обеспечить предоставление площадки, ее техническое и материальное оснащение, организовать питание участников, привлечь необходимый персонал, подготовить сувенирную и наградную продукцию, а также осуществить фото- и видеосъемку. Помимо этого, предусмотрено создание официального сайта мероприятий с последующей его модерацией. Начало подготовки запланировано с момента заключения контракта, завершение всех работ — до 30 ноября 2025 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября. Итоги торгов будут объявлены 17 сентября.
