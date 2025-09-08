В Пермском крае ищут подрядчика для чемпионатов по программированию

В Пермском крае на чемпионаты по программированию выделят почти 3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В соревнованиях планируется участие 250 человек
В соревнованиях планируется участие 250 человек Фото:

Центр информационного развития Пермского края разместил аукцион на проведение региональных чемпионатов в области информационной безопасности и алгоритмического программирования. Сумма контракта составляет 2,9 млн рублей.

«В соревнованиях планируется участие 250 человек. Мероприятия будут проходить в течение двух дней», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

Организатор обязан обеспечить предоставление площадки, ее техническое и материальное оснащение, организовать питание участников, привлечь необходимый персонал, подготовить сувенирную и наградную продукцию, а также осуществить фото- и видеосъемку. Помимо этого, предусмотрено создание официального сайта мероприятий с последующей его модерацией. Начало подготовки запланировано с момента заключения контракта, завершение всех работ — до 30 ноября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября. Итоги торгов будут объявлены 17 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центр информационного развития Пермского края разместил аукцион на проведение региональных чемпионатов в области информационной безопасности и алгоритмического программирования. Сумма контракта составляет 2,9 млн рублей. «В соревнованиях планируется участие 250 человек. Мероприятия будут проходить в течение двух дней», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  Организатор обязан обеспечить предоставление площадки, ее техническое и материальное оснащение, организовать питание участников, привлечь необходимый персонал, подготовить сувенирную и наградную продукцию, а также осуществить фото- и видеосъемку. Помимо этого, предусмотрено создание официального сайта мероприятий с последующей его модерацией. Начало подготовки запланировано с момента заключения контракта, завершение всех работ — до 30 ноября 2025 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 сентября. Итоги торгов будут объявлены 17 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...