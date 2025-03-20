Пермские ТЮЗ и филармония резко увеличили доходы

Пермский театр юного зрителя и Пермская краевая филармония в 2024 году увеличили свои внебюджетные доходы более чем в два раза. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в рамках отраслевого регионального форума. По ее словам, это произошло благодаря открытию новой сцены ТЮЗа и реконструкции зала филармонии.
«Мы видим огромный рост упоминаний ТЮЗа в соцсетях, увеличение посещаемости и, как следствие, рост доходов. Тот самый внебюджет. Аналогичная картина по новому залу филармонии. Видим и рост посещаемости, и рост приносящей доход деятельности», — отметила Платонова. По данным минкульта, в 2024 году ТЮЗ заработал 87 млн рублей против 41,9 млн в 2023 году. Количество зрителей выросло с 79,8 тыс. до 127,8 тыс.
Как ранее рассказывало URA.RU, новая сцена Театра юного зрителя открылась в Перми в феврале 2024 года. С историческим зданием новое объединяет общий двор, где летом проводятся различные мероприятия и работает кафе. Это пространство назвали «ИльТЮЗион». Масштабная реконструкция филармонии, которая шла с 2022 голда, завершилась в январе 2024-го. Были обновлены и фойе, и зал, и вся техническая начинка зала.
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