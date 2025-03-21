В Екатеринбурге вспыхнула новостройка. Фото

В Екатеринбурге на строящемся доме загорелся пенопласт
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оперативно выехали на место пожара
Спасатели оперативно выехали на место пожара Фото:

В Екатеринбурге на Эльмаше горит строящееся высотное здание. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Пожар на новостройке напротив улицы Бабушкина, 45», — поделились свидетели. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что на площади 100 квадратных метров на кровле горел пенопласт. «Пожар в данный момент локализован. Информация о пострадавших не поступала», — пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на Эльмаше горит строящееся высотное здание. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Пожар на новостройке напротив улицы Бабушкина, 45», — поделились свидетели. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что на площади 100 квадратных метров на кровле горел пенопласт. «Пожар в данный момент локализован. Информация о пострадавших не поступала», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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