Спасатели оперативно выехали на место пожара
В Екатеринбурге на Эльмаше горит строящееся высотное здание. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Пожар на новостройке напротив улицы Бабушкина, 45», — поделились свидетели. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что на площади 100 квадратных метров на кровле горел пенопласт. «Пожар в данный момент локализован. Информация о пострадавших не поступала», — пояснили в ведомстве.
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