Полиция Санкт-Петербурга провела операцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан мошенник, стащивший миллионы в Санкт-Петербурге
Питерским коллегам помогали силовики из Екатеринбурга
Полицейские из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Екатеринбурга задержали 18-летнего мужчину, подозреваемого в хищении трех миллионов рублей. Подробности криминальной истории раскрыли в пресс-службе петербургской полиции.

По данным ведомства, 11 августа мужчина пришел к 86-летней петербурженке и под предлогом декларирования денежных средств убедил ее в передаче трех млн. Когда она поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию.

"По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вечером 13 августа сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Свердловской области", — пишет telegram-канал "Петербургская полиция". Скоро суд должен избрать ему меру пресечения.

