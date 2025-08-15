Полиция Санкт-Петербурга провела операцию в Екатеринбурге

Полицейские из Санкт-Петербурга вместе с коллегами из Екатеринбурга задержали 18-летнего мужчину, подозреваемого в хищении трех миллионов рублей. Подробности криминальной истории раскрыли в пресс-службе петербургской полиции.
По данным ведомства, 11 августа мужчина пришел к 86-летней петербурженке и под предлогом декларирования денежных средств убедил ее в передаче трех млн. Когда она поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию.
"По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вечером 13 августа сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего жителя Свердловской области", — пишет telegram-канал "Петербургская полиция". Скоро суд должен избрать ему меру пресечения.
