Пермяк ответит за повреждение автомобиля упавшей с его лоджии створки окна

В Перми автовладелец выиграл судебный процесс против собственника квартиры, из лоджии которой выпала створка оконного блока, повредившая его автомобиль. Мотовилихинский районный суд постановил взыскать с ответчика более 114 тысяч рублей, включая стоимость ремонта, экспертизы и госпошлину. Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» Пермского краевого суда.
«Инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда мужчина припарковал свой автомобиль Hyundai на улице Целинной. Вернувшись, он обнаружил на машине множественные повреждения, включая вмятины и сколы. Как выяснилось, причиной стал выпавшая створка оконного блока с лоджии квартиры, расположенной на 10-м этаже. Автовладелец обратился к собственнику квартиры с претензией о возмещении ущерба, оцениваемого в 105,3 тыс рублей, однако ответа не получил. В результате он подал иск в суд», — уточнили в суде.
Судья установил, что собственник квартиры не обеспечил безопасное содержание своего имущества, что привело к повреждению автомобиля. Помимо стоимости ремонта, суд обязал ответчика возместить расходы на экспертизу (4,5 тыс рублей) и оплату госпошлины (4,3 тыс рубля). Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми жильцы дома на улице Буксирная страдают от атак соседки-пенсионерки. Женщина из окна своей квартиры скидывает на автомобили, припаркованные у дома банки, с борщом, кирпичи и булыжники.
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