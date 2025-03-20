Пермская пенсионерка закидала машины соседей борщом

В Перми жильцы дома на улице Буксирная страдают от атак соседки-пенсионерки. Женщина из окна своей квартиры скидывает на автомобили, припаркованные у дома банки с борщом, кирпичи и булыжники.
«Мне разбили автомобиль. Две банки борща мне скинули. Все у меня в супе, все в стеклах. Вот здесь дыра была. Вот — две дыры были. Капуста, весь этот запах [в салоне машины]», — рассказала журналисту «РЕН ТВ» жительница дома Ксения Малухина. Всего за несколько дней агрессивная пермячка повредила таким образом семь автомобилей. Один из жильцов, Мухаммед Пашалиев, сам чудом не пострадал, когда сверху на его машину упал кирпич.
«Стоит машина, рядом стою я. И вот рядом со мной падает кирпич на машину. Ну это нормально? Вроде, соседи, надо друг друга уважать», — посетовал Пашалиев. Жильцы дома утверждают, что агрессивная женщина живет одна и злоупотребляет алкоголем. В ее квартире часто собирается компания, а затем все вместе «напиваются, скандалят и дерутся».
Сама пенсионерка в беседе с журналистами призналась, что мыслей намерено повредить авто соседей у нее «никогда не было». Сейчас владельцы транспортных средств готовятся подать иски за причиненный ущерб. В ГУ МВД по Пермскому краю «РЕН ТВ» заявили, что проводят проверку по факту случившегося, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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