У пермского скандального дома престарелых сменился владелец

У дома престарелых «Долголетие», который находится в поселке Протасы (Пермский край), остался только один учредитель. Ранее компанией владел кемеровский бизнесмен Сергей Сиренев и Анна Рыбалова. Сейчас 50% долей Сиренева перешли в ООО «Долголетие».
«20 марта 50% долей компании перешли во владение ООО „Долголетие“. Ранее они принадлежали бизнесмену Сергею Сиреневу, ведущему деятельность в Кемеровской области», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ.
«Долголетие» было создано в 2024 году в Новосибирске. Осенью 2024 года в пермском доме престарелых умерли двое клиентов. В их смерти обвинили компанию. После этого в «Долголетии» сменилось руководство.
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