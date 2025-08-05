Пермский край впервые отправил фанеру в Южную Африку и Корею

Первые поставки фанеры из Пермского края были направлены в Южно-Африканскую Республику и Республику Корея. Об этом проинформировало Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
«В среду, 30 июля, специалисты ведомства осуществили контроль отправки 316 кубических метров клееной фанеры, предназначенной для экспорта в указанные страны. В ходе инспекции продукции карантинных вредителей в ней не нашли», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте.
До этого экспорт лесоматериалов из Пермского края в эти страны не осуществлялся. Ранее URA.RU также сообщало о том, что пермский лес впервые отправили в Сирию. Объем партии лесоматериалов составил 450 кубических метров.
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