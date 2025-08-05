Пермский край впервые отправил фанеру в Южную Африку и Корею

Пермский край отправил первые партии фанеры в Южную Африку и Корею
© Служба новостей «URA.RU»
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Карантинных вредителей в продукции выявлено не было
Карантинных вредителей в продукции выявлено не было Фото:

Первые поставки фанеры из Пермского края были направлены в Южно-Африканскую Республику и Республику Корея. Об этом проинформировало Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

«В среду, 30 июля, специалисты ведомства осуществили контроль отправки 316 кубических метров клееной фанеры, предназначенной для экспорта в указанные страны. В ходе инспекции продукции карантинных вредителей в ней не нашли», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте. 

До этого экспорт лесоматериалов из Пермского края в эти страны не осуществлялся. Ранее URA.RU также сообщало о том, что пермский лес впервые отправили в Сирию. Объем партии лесоматериалов составил 450 кубических метров.

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Первые поставки фанеры из Пермского края были направлены в Южно-Африканскую Республику и Республику Корея. Об этом проинформировало Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. «В среду, 30 июля, специалисты ведомства осуществили контроль отправки 316 кубических метров клееной фанеры, предназначенной для экспорта в указанные страны. В ходе инспекции продукции карантинных вредителей в ней не нашли», — сообщает региональное Управление Россельхознадзора на официальном сайте.  До этого экспорт лесоматериалов из Пермского края в эти страны не осуществлялся. Ранее URA.RU также сообщало о том, что пермский лес впервые отправили в Сирию. Объем партии лесоматериалов составил 450 кубических метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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