27 декабря 2024

В пермском скандальном доме престарелых назначили нового руководителя

У пермского дома престарелых «Долголетие» появился новый генеральный директор
© Служба новостей «URA.RU»
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Директора дома престарелых «Долголетие» меняют второй раз за месяц
Директора дома престарелых «Долголетие» меняют второй раз за месяц Фото:

У дома престарелых «Долголетие», который находится в поселке Протасы (Пермский край), сменился генеральный директор. Компанией стала управлять Ирина Николаева, сообщили журналисты. 

«ООО „Долголетие“ возглавила Ирина Николаева, чей ИНН зарегистрирован в Кемеровской области», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». За последний месяц это вторая смена руководителя. В конце ноября на должность генерального директора была назначена Олеся Бардакова.

ООО «Долголетие» было создано в Новосибирске в 2020 году. В ноябре 2024 года пермское отделение компании обвинили в смерти пенсионеров. Скандал взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Было заведено уголовное дело.

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У дома престарелых «Долголетие», который находится в поселке Протасы (Пермский край), сменился генеральный директор. Компанией стала управлять Ирина Николаева, сообщили журналисты.  «ООО „Долголетие“ возглавила Ирина Николаева, чей ИНН зарегистрирован в Кемеровской области», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». За последний месяц это вторая смена руководителя. В конце ноября на должность генерального директора была назначена Олеся Бардакова. ООО «Долголетие» было создано в Новосибирске в 2020 году. В ноябре 2024 года пермское отделение компании обвинили в смерти пенсионеров. Скандал взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Было заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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