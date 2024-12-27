В пермском скандальном доме престарелых назначили нового руководителя

У дома престарелых «Долголетие», который находится в поселке Протасы (Пермский край), сменился генеральный директор. Компанией стала управлять Ирина Николаева, сообщили журналисты.
«ООО „Долголетие“ возглавила Ирина Николаева, чей ИНН зарегистрирован в Кемеровской области», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». За последний месяц это вторая смена руководителя. В конце ноября на должность генерального директора была назначена Олеся Бардакова.
ООО «Долголетие» было создано в Новосибирске в 2020 году. В ноябре 2024 года пермское отделение компании обвинили в смерти пенсионеров. Скандал взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Было заведено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!